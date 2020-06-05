Способы добычи термитов различаются у шимпанзе в разных регионах

Вадим Карасев

Последние годы исследователи всё чаще говорят о наличии у шимпанзе культурных традиций, которые передаются из поколения в поколения. Новый пример подобных традиций приводится в работе международной группы исследователей, опубликованной в журнале Nature Human Behavior. Более того, они утверждают, что среди шимпанзе можно обнаружить и культурное разнообразие — различия традиций у географически изолированных популяций.

Речь в исследовании идет о добыче обезьянами термитов — одного из любых ими видов пищи. Для этого шимпанзе засовывают палочки в термитник и вытаскивают их вместе с вцепившимися термитами, а потом слизывают насекомых с палочки. Такое поведение впервые наблюдала приматолог Джейн Гудолл почти шестьдесят лет назад, и это стало первым сообщением об использовании шимпанзе орудий.

Материал для нынешней работы был собран в рамках проекта Pan African Programme, посвященного изучению шимпанзе в природе. Исследователи использовали камеры с дистанционным управлением для изучения шимпанзе в десяти географически удаленных группах. В предыдущих работах выделялись два варианта действий шимпанзе по добыче термитов. В одних популяциях термитов ловили из подземного термитника, а в других предпочитали надземные термитники. Теперь же в этой деятельности выделено 38 технических элементов, и во многих случаях наборы этих элементов образуют уникальные комбинации, характерные только для одной популяции шимпанзе.

Например, только шимпанзе из заповедника Вонга-Вонге в Габоне ложатся на бок, чтобы проверить, живут ли термиты в холмиках на поверхности почвы. Шимпанзе из Корупа на юго-западе Камеруна при добывании термитов опираются на локти, а их сородичи из Гуалуго в Республике Конго добывают термитов сидя. Шимпанзе из Ла-Бельжик в Камеруне размочаливают растительные волокна на конце палки, делая ее похожей на кисточку, а вытащив палочку с термитами, кладут ее на запястье. В популяции из Корупа палочку не размочаливают, а при поедании термитов трясут палочкой над открытым ртом.

Согласно исследованию, большинство исследованных шимпанзе живут в схожей среде обитания с доступом к аналогичным ресурсам, что позволяет исключить экологические ограничения в качестве объяснения этих различий.