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Стало известно, когда выйдет новый мультфильм студии Миядзаки

Стало известно, когда выйдет новый мультфильм студии Миядзаки
. Стало известно, что новый мультфильм знаменитой японской анимационной студии "Гибли", созданной Хаяо Миядзаки, появится на экранах зимой, сообщает Independent.

В создании нового мультфильма ("Айя и ведьма") принял участие сам Хаяо Миядзаки. Он уже вышел на пенсию, но вернулся к своим обязанностям чтобы поучаствовать в этом проекте и другой полнометражной анимационной ленте, которую сейчас создают на студии, "Как ты живешь?".

Режиссером "Айя и ведьма" стал сын Миядзаки Горо, он экранизировал роман Дианы Уинн Джонс "Моя тетушка ведьма" (2011). "Ходячий замок" (2004) был снят на студии "Гибли" по ее же произведению.


Главная героиня живет в приюте, но ее удочеряет ведьма и забирает в свой дом.


Мультфильм вошел в официальную программу Каннского фестиваля, но точная дата выхода пока не сообщается.

Известно, что следующий проект студии "Как ты живешь?" планируется выпустить в прокат только в 2023 году.

Предыдущая работа студии "Гибли" – "Воспоминания о Марни" вышла почти шесть лет, в 2014 году.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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