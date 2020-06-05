Стало известно о взрыве в жилом доме в Москве

Вадим Карасев

Кадр: Telegram-канал Baza

В жилом доме на улице Дорожной в Москве произошел взрыв. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Как стало известно изданию от очевидцев, рядом с местом ЧП пахнет порохом. Уточняется, что в доме прогремело несколько взрывов.

Источник «Ленты.ру» в экстренных службах сообщил, что произошло возгорание в двух комнатах квартиры на четвертом этаже девятиэтажного дома. По словам собеседника, из-за пожара полопались стекла, и этот звук очевидцы приняли за взрыв.

В результате пожара один человек погиб, одного спасли. По предварительной информации, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в июне сообщалось о взрыве газа в жилом доме в подмосковной Ивантеевке. После взрыва на последнем этаже произошел пожар, было выбито окно и разрушена стена между квартирами. Было эвакуировано более 30 человек, пострадала женщина.