Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стало известно о взрыве в жилом доме в Москве

Стало известно о взрыве в жилом доме в МосквеКадр: Telegram-канал Baza

В жилом доме на улице Дорожной в Москве произошел взрыв. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Как стало известно изданию от очевидцев, рядом с местом ЧП пахнет порохом. Уточняется, что в доме прогремело несколько взрывов.

Источник «Ленты.ру» в экстренных службах сообщил, что произошло возгорание в двух комнатах квартиры на четвертом этаже девятиэтажного дома. По словам собеседника, из-за пожара полопались стекла, и этот звук очевидцы приняли за взрыв.

В результате пожара один человек погиб, одного спасли. По предварительной информации, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в июне сообщалось о взрыве газа в жилом доме в подмосковной Ивантеевке. После взрыва на последнем этаже произошел пожар, было выбито окно и разрушена стена между квартирами. Было эвакуировано более 30 человек, пострадала женщина.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Билли Айлиш рассказала об отношениях с молодыми людьми
Билли Айлиш рассказала об отношениях с молодыми людьми
Ким Кардашьян хочет переехать в другой дом, чтобы пожить отдельно от Канье Уэста
Ким Кардашьян хочет переехать в другой дом, чтобы пожить отдельно от
В Кремле оценили возможность национализации «Норникеля»
В Кремле оценили возможность национализации «Норникеля»
Россиян предупредили о мошенниках, использующих ситуацию с коронавирусом
Россиян предупредили о мошенниках, использующих ситуацию с
Найдены молекулярные маркеры осложнений, приводящих к преждевременным родам
Найдены молекулярные маркеры осложнений, приводящих к преждевременным
Роспотребнадзор запретил открываться планетарию, назвавшемуся храмом науки
Роспотребнадзор запретил открываться планетарию, назвавшемуся храмом
Российская ведущая умерла в 52 года
Российская ведущая умерла в 52 года
ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу
ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу
В Берлине отвергают санкции США в отношении "Северного потока — 2"
В Берлине отвергают санкции США в отношении "Северного потока — 2"
"Голос здравомыслия". В КНР оценили заявление Захаровой по Гонконгу
"Голос здравомыслия". В КНР оценили заявление Захаровой по Гонконгу
Стало известно о взрыве в жилом доме в Москве
Стало известно о взрыве в жилом доме в Москве
Индивидуальные принты на толстовках от компании «Fair Print»
Индивидуальные принты на толстовках от компании «Fair Print»

Топ на сегодня

В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
Хорошая новость от главного врага США: китайский эксперт восхитился Су-57
Хорошая новость от главного врага США: китайский эксперт восхитился

Еще по теме

В Москве в жилом доме прогемел взрыв, есть жертвы
СМИ сообщили о взрыве бытового газа в московском жилом доме
В Екатеринбурге после взрыва в многоэтажном доме начался пожар
Названа причина взрыва в жилом доме в Петербурге