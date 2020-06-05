«Терпеть нельзя отдаться» - или почему во время месячных так хочется секса

Алексей Вольцев

Заниматься или нет сексом во время критических дней – каждая пара решает сама. Однако, несмотря на общепринятое мнение, часто девушки признаются, что именно в эти дни они испытывают невероятно сильное сексуальное влечение к своему партнеру. И стоит заметить, что происходит это совсем неслучайно.

Американские сексологи сильно озадачились этой темой и провели собственное небольшое расследование, в ходе которого выяснилось следующее. Более 75% опрашиваемых женщин репродуктивного возраста признались, что испытывают сильное сексуальное влечение именно во время критических дней. Так почему же некоторые представительницы прекрасного пола всячески избегают интимной близости во время месячных, в то время как другие – сгорают от сумасшедшего желания? И стоит ли табуировать свое сексуальное желание?

Главные виновники торжества

Менструальный цикл – достаточно сложный механизм, основная задача которого – максимально подготовить женский организм к возможному зачатию и предстоящим родам. А главнокомандующими этого процесса выступают, конечно же, гормоны. А если быть точнее, прогестерон и эстроген. Именно они руководят всеми фазами женского цикла. И именно от них зависит состояние женского организма в целом.

Своими капризами, резкими перепадами настроения, повышенным аппетитом и сексуальными предпочтениями ты обязана этим ребятам.

Если опираться на логику, то сильнейшее сексуальное желание по определению должно возникать с наступлением овуляции. Происходит она, обычно, примерно в самой середине менструального цикла. В этот момент созревшая яйцеклетка покидает яичник и с нетерпением ждет сперматозоида. А если учитывать, что продолжительность ее жизни составляет всего пару суток, то вполне логично, что именно в это время женщина должна буквально изнывать от желания. Но так происходит далеко не у всех.

Так почему же в, казалось бы, весьма неблагоприятный период для секса либидо некоторых представительниц слабого пола достигает своей наивысшей точки?

Почему о время критических дней хочется секса

Главный парадокс женского организма заключается в том, что ты можешь корчиться от сильных болей в животе, страдать от отеков и срываться на окружающих безо всякой на той причины и даже не допускать намека на интимную близость. Но твой организм и либидо будут всячески протестовать. Специалисты называют сразу несколько причин подобного явления:

Гормональная перестройка организма;Незначительный отек стенок внутренних половых органов гарантирует усиление наслаждения;В момент оргазма выделяется серотонин, который уменьшает болевые ощущения и улучшает общее состояние;Психоэмоциональные факторы;Прилив большого количества крови к внутренним органам.

Благодаря усиленному притоку крови к органам малого таза женщина значительно быстрее возбуждается, а ее ощущения в момент сексуальной разрядки становятся в несколько раз сильнее. Матка, увеличившись в размерах, давит на нервные окончания дна малого таза, что само по себе может вызывать чувство возбуждения, без какого-либо постороннего вмешательства.

Помимо этого, многие девушки, которые хотя бы единожды занимались «кровавым» сексом, отметили для себя его неоспоримое преимущество. Болевые ощущения притупляются, а сами месячные проходят гораздо быстрее.

Нужно отметить и психологический фактор. Ведь если нельзя, но очень хочется – то можно! Сама мысль о том, что ты нарушаешь некий запрет, уже будоражит сексуальную фантазию, и заставляет твое либидо победно «потирать ладони».

Кроме того, доказано, что девушки, которые желают повременить с материнством, в момент наступления критических дней ведут себя более увереннее в постели и становятся сексуально раскрепощенными. Ведь риск забеременеть в этот период – совсем невелик. И, тем не менее, он существует. Сексологи называют это рудиментарным звеном эволюции. Ведь именно у самок животных беременность наступает в момент течки. Поэтому если ты, взвесив все за и против и поддавшись влечению, согласилась на эту авантюру – обязательно позаботься о средствах контрацепции.

Секс во время месячных

Многие женщины, даже не смотря на отсутствие каких-либо медицинских показаний, часто отказывают себе и партнеру в удовольствии. На самом же деле со стороны медицины не существует категорических запретов на занятия сексом во время критических дней. Если ты и твой партнер не в силах сдержать страсть, то лови несколько советов, которые помогут вам насладиться друг другом «здесь и сейчас», не причиняя ущерб здоровью.

Когда? В первые пару дней все же желательно воздержаться от сексуальных игр, потому как в этот период времени выделения наиболее обильны. Зато на 3-й или 4-й день вполне можно заняться любовью, не опасаясь неприятных последствий.Где? При выборе места для предстоящих любовных утех позаботься, прежде всего, о безопасности. В идеале, если им станет ванная комната или душевая кабина. Если же страсть настигла вас прямо посреди спальни, хорошо, если в нужный момент под рукой окажутся влажные салфетки и какое-нибудь покрывало, которое надежно защитит ложе любви от кровавых следов.Избегай спринцевания во время критических дней. Сделать себя еще чище «там» тебе все равно не удастся. А вот повредить микрофлору – запросто.Приглуши свет. А еще лучше, выключи его совсем. Потому как существует большая вероятность того, что при виде кровавых следов пыл твоего избранника несколько поубавится.Отдай предпочтения незамысловатым позам. Не стоит в эти дни стараться показать своему избраннику все свои акробатические таланты и в момент кульминации становится «на мостик». Оставь это до лучших времен. А во время критических дней вспомни про старую-добрую миссионерскую позу. Благодаря ей тебе удастся избежать глубокого проникновения и обильного кровотечения. Ну, или повернись к любимому боком, и пусть он нежно обняв, войдет в тебя сзади. Кроме того, в его распоряжении окажется твоя грудь, которая так же требует повышенного внимания в момент менструации.Презерватив – непременный атрибут в «праздничные» дни. Так как в эти дни шейка матки несколько раскрыта и легко восприимчива к различным инфекциям, передающимся половым путем. Ну, и соответственно, наступление незапланированной беременности никто не отменял. Чтобы там тебе не рассказывали сердобольные подружки, которых якобы «пронесло».Не забудь о личной гигиене сразу после полового акта.

Некоторые девушки задаются вопросом: «А можно ли бороться с повышенным либидо во время критических дней?» Специалисты отвечают: «А нужно ли?» Если же тебе доставляет дискомфорт подобное состояние, то существует 3 способа его разрешения:

Веди регулярную половую жизнь, чтобы соответствующие гормоны выделялись в положенный им временной промежуток, а не «шалили» в самый разгар «праздника»;Проконсультируйся со своим врачом и начни прием гормональных препаратов, которые облегчат твое состояние;Будь терпеливой и умей контролировать собственные желания, какими бы сильными они не были.

Поэтому, почувствовав очередное дикое возбуждение в самый неподходящий момент, не торопись примерять на себя образ нимфоманки и стыдится своих потребностей. Ведь теперь ты знаешь, что это вполне нормальный физиологический процесс, который не требует никакого специального лечения.