ТОП-10 пляжей, где легче всего выполнить требования по социальному дистанцированию

Алексей Вольцев

Одним из условий пляжного отдыха в сезоне-2020 стало соблюдение социальной дистанции. Рекомендуемое расстояние между шезлонгами должно быть от 2 до 4 м. На каких пляжах Европы этот метраж можно с лихвой перевыполнить, читайте в нашем материале.

ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ ОТОБРАЛИ ПЛЯЖИ

Эксперты European Best Destinations назвали ТОП-10 пляжей в Европе, площадь которых позволяет без труда найти место для «дистанцированного» отдыха. Также составители рейтинга учли такие актуальные сейчас факторы, как количество койкомест в больницах и низкое количество случаев Covid-19 в стране пребывания или туристическом регионе.

Среди представленных в «шорт-листе» пляжных территорий есть и те, которые хорошо знакомы россиянам. Осталось только дождаться открытия границ.

ТОП-10 ПЛЯЖЕЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ

Пляж Монолити, Превеза, Греция

Греция одна из самых благополучных стран в эпидемиологическом отношении. На греческих курортах уже стартует туристический сезон и открываются пляжи. В том числе, туристов ждут на самом длинном пляже в Европе.

Это пляж Монолити рядом с городом Превеза на западе Греции. По данным местного муниципалитета, пляж имеет в длину 25 км и до 80 м в ширину. Так что на площади почти в 1,5 млн кв.м. у каждого будет несколько десятков «квадратов», чтобы бросить пляжное полотенце. Медицинская помощь тоже рядом: недалеко от Монолити в 10 минутах езды сразу три больницы.

Компорта, Алентежу, Португалия

Как говорят местные жители, можно часами оставаться на этом 20-ти километровом пляже и никого не встретить. Ну разве что Мадонну, которая любит кататься здесь на лошади. Впрочем, поп-дива наверняка еще не раз вернется в Компорту, потому что регион Алентежу, где находится этот пляж, практически не затронут коронавирусной инфекцией. Здесь в 600 раз меньше случаев, чем в любом другом регионе Европы.

Кстати, отели в этом регионе получили сертификаты здоровья Safe&Clean, внедренные правительством Португалии.

Полуостров Хель, Польша

Польша является одной из европейских стран, наименее затронутых коронавирусом. Случаев заболевания здесь в 20 раз меньше, чем в других странах Западной Европы. Добраться до пляжа Хель удобнее всего из Гданьска, взяв напрокат автомобиль. Искать место под солнцем долго не придется: длина пляжа – 35 км, ширина от 30 до 3 км.

Порто Санто, Мадейра, Португалия

Все знают про Мадейру, но не все помнят, что это архипелаг. В этой группе островов есть один, куда туристы стремятся приехать чаще всего. Это Порто Санто (всего 5500 жителей). Маленький островок с широкой береговой линией получил известность благодаря псаммотерапии (лечению горячим песком). Так что в местные SPA не счесть процедур с морской водой и горячими песками. Идеальное место для тех, кто ищет оздоровления и уединения.

Пляж Халикунас, Корфу, Греция

Этот пляж находится на одном из самых зеленых греческих островов, всего в 40 минутах езды от аэропорта Корфу. Халикунас - узкий и длинный песчаный пляж, куда из-за постоянных волн приезжают кайтсерферы и виндсерферы. Халикунас – отличный вариант для тех, кто не любит «тюленинг» и ищет активного отдыха вдали от толпы.

Гайн Туффиха, Мальта

На Мальте было зарегистрировано в 55 раз меньше случаев коронавируса, чем в наиболее пострадавших европейских странах. Чем не повод для безопасного путешествия и отдыха на пляже Гайн Туффиха. Многие считают его самым красивым пляжем на Мальте из-за охристого песка, бирюзовой воды и небольшого количества туристов.

Мейя Прая, Лагос, Алгарве, Португалия

Хотя «Meia» означает «средний» на португальском языке, «Meia Praia» - самый большой пляж в Лагосе. На этом пляже длиной почти 5 км даже в разгар сезона без проблем можно найти несколько безопасных «квадратов» мелкого золотистого песка.

Юрмала, Латвия

Юрмальский пляж длиной более 20 км знаком многим россиянам. Белый песок, дюны, удобные отмели с прогретой балтийской водичкой, где так приятно строить песчаные замки. В плюс направлению – здесь говорят по-русски.

Нида, Литва

Поселок Нида находится практически в самой середине Куршской косы, в нескольких километрах от границы с Калининградской областью. Местные пляжи, которые тянутся по всему побережью косы, немноголюдны: воды Балтики холодны даже летом. Если не купаться и не обращать внимание на ветер, то приехать можно: ширина пляжей здесь от 25 до 70 метров. Кстати, именно в Ниде находится Парнидис, вторая по высоте дюна в Европе.

Бинц, Рюген, Германия

Несмотря на северное расположение, остров Рюген входит в число самых солнечных регионов Германии. Протяжённость его пляжей (встречаются даже белые пески) достигает 140 км. Тёплые течения летом греют море у берегов, так что тут полноценный купальный сезон.

Пляж Бинц на Рюгене – один из самых красивых и длинных в Германии. Его длина 5 км, ширина – до 100 м. Мелкий белый песок, отсутствие волн и высокий уровень немецкой медицины (на острове оснащенная аппаратами ИВЛ больница) делают Бинц вполне пригодным для летнего отдыха.