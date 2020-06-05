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Трамп нашел способ наказать Китай

Трамп нашел способ наказать КитайДональд ТрампФото: Doug MIlls-Pool / Getty Images

Президент США Дональд Трамп поручил министерству финансов и своим помощникам в Белом доме в течение двух месяцев разработать правила, которые ужесточат для китайских компаний требования при размещении и обращении на американских биржах своих бумаг, сообщает Reuters.

Рекомендации коснутся работы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и общественного аудиторского регулятора PCAOB. Им позволят занимать более жесткую позицию по отношению к компаниям, которые не дают проводить свой аудит.

Для США это станет способом наказать Китай, поскольку, как подчеркнул Трамп, десятилетиями китайские фирмы пользовались американскими биржами и получали оттуда средства.

При этом, добавил он, власти КНР не позволяли компаниям исполнять требования по защите инвесторов, которые обязательны для их конкурентов из США. Таким образом Пекин использовал сокрытие сведений для своей выгоды.

Госсекретарь Майк Помпео, комментируя это решение, напомнил, что биржа NASDAQ самостоятельно ужесточает требования для первичного размещения акций (IPO) на фоне скандала с китайской компанией Luckin Coffee Inc.

По его словам, действия должны стать примером для бирж США и остального мира. Также он указал, что Трамп запретил пенсионным фондам, которые управляют деньгами госслужащих, вкладывать средства в китайские ценные бумаги.

На данный момент на американских биржах обращаются акции более 150 китайских компаний совокупной стоимостью более 1,2 триллиона долларов США. Инициативы Трампа появились на фоне очередного обострения отношений двух крупнейших экономик мира, которое заставило говорить о возможном разрыве первого этапа торгового соглашения.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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