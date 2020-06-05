Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно проверить

Анастасия Иванова

У США есть более 2 млн доз вакцины от Covid-19, но они нуждаются в проверке на эффективность и безопасность. Об этом сегодня, 5 июня, заявил на брифинге президент США Дональд Трамп.

«Огромный успех достигнут в отношении вакцин. По сути мы готовы действовать в том, что касается вопросов транспортировки и логистики. У нас есть более 2 млн вакцин, готовых к отправке в том случае, если они пройдут проверку на безопасность», — отметил Трамп.

По словам Трампа, в отношении разработки лекарств в США все замечательно, разработкой вакцин и лекарств от нового коронавируса занимаются до восьми компаний.

Следует отметить, что по информации The New York Times, власти США отобрали только пять компаний, которые будут производить вакцину от нового коронавируса. Среди них Moderna и британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, вакцины которых в настоящее время находятся на так называемой второй стадии испытаний, что означает, что их эффективность тестируется на ограниченных группах людей.

В начале июля ожидается переход к более масштабным тестам. Согласно плану правительства, в испытаниях каждой вакцины примут участие по 30 тыс. человек, будут охвачены все возрастные группы. Существует также возможность, что тесты будут проводиться за пределами США, «в других регионах, наиболее пострадавших от пандемии».

Как сообщало ИА Newstes , министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что разработка вакцины от новой коронавирусной инфекции в России идет по графику и без сбоев. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России не будет единой вакцины от коронавируса, появится несколько препаратов для разных групп населения. Сейчас список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых в России насчитывает 14 препаратов.