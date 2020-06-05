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Троицкая родительская суббота 6 июня 2020 года

Троицкая родительская суббота 6 июня 2020 года

За день до праздника Святой Троицы нас ждет великая родительская суббота. Она является самым значимым днем поминовения, поскольку именно в этот день проводятся вселенские или всенощные панихиды, где молятся за упокой всех усопших в мире.

Великая родительская суббота перед Троицей, в 2020 году приходящаяся на 6 июня, является одним из особенных дней, когда во всех церквях проходят великие службы о поминовении почивших христиан. По словам священников, поминальные молитвы об ушедших в такое время являются драгоценным даром как для живых, так и мертвых.


Суть родительской субботы 6 июня

Празднование Святой Троицы — великий праздник, возвращающий верующих к воспоминаниям о сошествии Святого Духа на апостолов. У этого праздника нет фиксированной даты, его встречают на 50-й день со дня Пасхи. Но Троица всегда выпадает на воскресенье. В православном календаре суббота накануне Троицы — поминальная. Она посвящена памяти, поминанию и молитвам об умерших, чтобы помочь им найти путь к вечной жизни.

Поминальные молитвы в Троицкую субботу особенно важны. Искренние молитвенные обращения к Троице способны принести огромную помощь усопшим. Есть поверье, что такими молитвами можно спасти покойного даже из ада. Главное — отнестись к молитвам с особым осознанием. Эксперты сайта dailyhoro.ru также предлагают вспомнить о главных церковных правилах и традициях этого дня.

Церковные традиции Троицкой субботы в 2020 году


По традиции Троицкая суббота связана со вселенской панихидой, заупокойными молитвами и посещением кладбищ. Этот день знаменателен тем, что церковь поминает всех усопших, даже тех, кто не смог покаяться перед своей кончиной — тех, кто пал в бою, пропал без вести, погиб в аварии.

Доброй традицией на Троицкую субботу является уборка на могилках. Эту традицию соблюдают даже люди, далекие от церкви и молитв, так что для всех троицкий день поминовения — отличная возможность навестить упокоенных родственников. На кладбище допустимо совершить личную молитву о всех погибших, попросив у Господа прощения. Живой человек может покаяться в любой момент, и порой — даже исправить свои грехи. Усопшие лишены такой возможности, у них есть только наши молитвы.

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По материалам: dailyhoro.ru

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