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Турция восстанавливает полеты в 40 стран. Россия на очереди?

Турция восстанавливает полеты в 40 стран. Россия на очереди?

Турция в июне возобновит международные рейсы с 40 странами. Россия в этот список не вошла. Эксперты объяснили, почему шансы на возвращение авиасообщения с Турцией в этом летнем сезоне все-таки остаются.


В ИЮНЕ ВЕРНУТСЯ РЕЙСЫ В 40 СТРАН

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявил в телеэфире, что достигнуты договоренности о рестарте в июне полетов в 40 стран мира. На первом этапе это будут 15 стран, включая Белоруссию, Украину, Казахстан, Молдавию, Узбекистан.

Международное авиасообщение откроется с 10 июня (Бахрейн, Болгария, Катар, Греция), спустя 5 дней запустятся рейсы в Германию и еще 11 стран Европы, а также в Азербайджан, Гонконг, Японию, Сингапур и Таджикистан. С 20 июня возобновятся полеты в Нидерланды и Казахстан, 22 июня – еще в 11 стран Европы, Южную Корею и Киргизию, с 25 июня – в Бельгию.

Как отметил Караисмаилоглу, Турция ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с 92 странами мира. Отдельно Россию турецкий министр не упомянул. Ранее был опубликован график, составленный на основе рекомендаций Минздрава Турции. В нем возобновление рейсов в Россию намечено на 15 июля.


КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ТРАНЗИТНЫЙ ТРАФИК

Российские эксперты не сомневаются в том, что Россия – среди стратегических рынков для Турции, поэтому восстановления авиасообщения с нашей страной турецкая сторона будет добиваться в первую очередь.

Тем более, что в июне в Турцию не приедут отдыхающие из Германии и Великобритании, которые отчасти могли бы спасти сезон в отсутствии российских туристов. Турции нет в планах немецких и британских туроператоров на июнь. Открывающиеся в июне регулярные рейсы Turkish Airlines в Германию больше нацелены на турецкую аудиторию, проживающую в Европе.

Наблюдатели отмечают и географию полетов, заявленную турецкими властями. Это не только страны Европы, но и государства Ближнего Востока и ЮВА. Как считают специалисты, с учетом возможностей нового аэропорта Стамбула (а там 18 июня открывается 3 ВПП), Turkish Airlines попытаются одними из первых «подхватить» возвращающийся международный транзитный трафик. 

«Такая разлетка с прицелом на азиатский регион может заставить российское авиационное лобби еще сильнее продавливать вопрос открытия границ, потому что нельзя конкурировать на международном рынке, будучи на земле», - говорит один из представителей авиаотрасли.


ТУРЦИЯ ГОТОВА ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Ранее МИД РФ объявил одним из условий возобновления туризма в Турцию «завершение санитарно-эпидемиологической сертификации туристических объектов». Наблюдатели обращают внимание, что в Турции «антивирусные» протоколы внедряются не только в отелях, но и в аэропортах.

Так, нахождение пассажиров в терминале возможно только в масках, в аэропорту допускается присутствие только самих путешественников, которые проходят термометрию и соблюдают социальную дистанцию.

«Турецкая сторона все делает правильно. Они показывают, что на каждом этапе – полета, прибытия, трансфера, отдыха – обеспечиваются безопасные условия. Это вполне отвечает пожеланиям МИД РФ по организации отдыха россиян. В том, что турецкие власти будут настойчивы в возвращении российских туристов, сомнений нет», - говорят эксперты.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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