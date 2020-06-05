У Авакова нашли виноватого в провале реформы полиции

Лидия Мартынова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, заявивший после задержания в Кагарлыке насильников-полицейский, что переаттестации сотрудников Нацполиции в Украине не будет, определился с тем, кто виноват в развале полиции.

Это, по его мнению, экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

«Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата. Например, один из двух насильников (полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины и пытках по отношению к ней) успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе в 2016 году» — сказал замминистра в комментарии «Радио Свобода».

На вопрос, правда ли, что 93 процента старых кадров восстановились в полиции через суды, о чем ранее заявила Деканоидзе, Геращенко ответил, что не имеет точных процентов по этому поводу.

«Но я конкретно и четко заявляю и прошу показать: реформа по переаттестации, организованная Деканоидзе, привела к тому, что насильник из Кагарлыкского райотдела успешно прошел переаттестацию. И в результате после переаттестации, организованной Деканоидзе, совершил пытки и насилие», — подчеркнул он.

По словам Геращенко, Министерство внутренних дел под руководством Авакова «изменило полицию до неузнаваемости за последние 7 лет».

«Во Врадиевке три дня скрывали факт изнасилования и попытки убийства женщины. А расследование изнасилования и убийства поручили самому насильнику. А когда загорелся райотдел Врадиевский, только тогда об этом узнал министр Захарченко. Мы же действуем иначе. В Кагарлыке с момента информации о том, что есть подозрения о насилии со стороны работника полиции, через час люди уже были задержаны и переданы следствию. Почувствуйте разницу, пожалуйста! «- настаивал Геращенко.

Напомним, 25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины. Источники сообщали, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив.

26 мая Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.

Фракция «Голос» 2 июня начала сбор подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Под проектом постановления за отставку Авакова подписались около 50 депутатов от двух фракций, другие парламентарии ставить подписи не спешат. Авакова планируют заслушать на часе вопросов к правительству 5 июня с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе считает, что реформа полиции, которую называют одним из главных достижений предыдущей власти и лично министра Арсена Авакова, «не то, что не дошла до конца, но и окончательно, видимо, провалилась». По ее мнению, реформа полицейского ведомства должна включать не только реформу патрульной полиции, а и общего блока, и уголовной полиции, и следственных органов.