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У доктора Мясникова появится новая программа на телевидении

У доктора Мясникова появится новая программа на телевиденииАлександр МясниковФото: Drmyasnikov.ru

Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, заявил, что у него появится новая программа на телевидении. Об этом он рассказал в эфире YouTube-передачи «Спасибо, доктор!».

«Выходит новая программа на "России 1", посвященная медицине. Называется она просто и скромно — "Доктор Мясников"», — сообщил специалист. По его словам, премьера состоится 6 июня.

Врач пояснил, что в передаче он будет вести посвященные медицинской практике разговоры из своего кабинета. «Никогда не думал, что буду человеком с телевизионного экрана. До сих пор не понимаю», — отметил Мясников, обсуждая новую программу.

Согласно описанию на «Яндекс.Телепрограмме», выпуски будут посвящены историям из рабочих путешествий, последним новостям медицины. Мясников также намерен развенчивать медицинские мифы, отвечать на вопросы зрителей и показывать домашние лайфхаки для здоровья.

Мясников с 2010 года работает главным врачом клинической больницы №71 имени М.Е. Жадкевича. Доктор был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года и Сергея Собянина — на выборах мэра Москвы. Также снимался в ролике в поддержку поправок в Конституцию России. В настоящее время ведет программу «О самом главном» на канале «Россия 1», а также трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live».

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По материалам: lenta.ru

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