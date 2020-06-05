Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»

Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»

Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

«Нафтогаз» призвал американских сенаторов как можно скорее принять новые санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Соответствующее заявление украинская компания разместила в Twitter.

«Конгресс США должен окончательно положить конец "Северному потоку-2", приняв закон о разъяснении PEESA без промедления», — сообщается в официальном аккаунте компании.

Ранее в России назвали незаконными угрозы США санкциями «Северному потоку-2». Так глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ответил на заявление американского сенатора Теда Круза, разработавшего санкции против газопровода «Северный поток-2», о намерении расширить список ограничений.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Однако завершение строительства пришлось отложить из-за позиции Дании, которая долго не согласовывала Москве маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем из-за ограничений со стороны США в отношении компаний, участвующих в проекте. В результате работы по прокладке труб приостановил швейцарский подрядчик Allseas, и Россия столкнулась с необходимостью достраивать объект собственными силами. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»
Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»
Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
Обнаружены мошеннические приложения для iPhone
Обнаружены мошеннические приложения для iPhone
На Всемирном саммите по вакцине собрали 8,8 миллиарда долларов
На Всемирном саммите по вакцине собрали 8,8 миллиарда долларов
Кандидаты на пост президента СБР могут подать документы до 26 июня
Кандидаты на пост президента СБР могут подать документы до 26 июня
В России назвали незаконными угрозы США санкциями «Северному потоку-2»
В России назвали незаконными угрозы США санкциями «Северному потоку-2»
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции
Армия США разрабатывает новое оружие массового уничтожения
Армия США разрабатывает новое оружие массового уничтожения
Минюст хочет пронумеровать коллекторов
Минюст хочет пронумеровать коллекторов
Лунное затмение 5 июня 2020 года: три сильных обряда на удачу
Лунное затмение 5 июня 2020 года: три сильных обряда на удачу
Солист «Иванушек» вспомнил о тайном романе с Жанной Фриске
Солист «Иванушек» вспомнил о тайном романе с Жанной Фриске

Топ на сегодня

Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу
Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного пакта»
Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного
Трамп передумал бросать армию на бунтующие города
Трамп передумал бросать армию на бунтующие города

Еще по теме

В России назвали незаконными угрозы США санкциями «Северному потоку-2»
«Северному потоку-2» осталось 19 процентов
Немецкий партнер «Газпрома» признал угрозу санкций «Северному потоку — 2»
Парубий надеется на мудрость Запада по Северному потоку-2