Умер Михаил Кокшенов
Сегодня, 18:28 Алексей Вольцев
Скончался известный советский и российский актер Михаил Кокшенов. Причина смерти актера не уточняется, но известно, что он проходил длительное лечение в подмосковном реабилитационном центре. О смерти сообщила сегодня, 5 июня, его знакомая - поэтесса Любовь Воропаева. Михаилу Кокшенову было 83 года.
«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» - написала она на своих страницах в социальных сетях.
Михаил Кокшенов получил известность и народную любовь после съемок в таких фильмах, как «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Спортлото-82», «Женя, Женечка и "катюша"»,«Самая обаятельная и привлекательна», а также по многочисленным ролям в юмористических киножурналах «Ералаш» и «Фитиль». Всего его кинокарьера насчитывает более сотни фильмов. Кроме того, он выступал режиссером 15 проектов, а также продюсером и сценаристом.
Родился Михаил Кокшенов 16 сентября 1936 года в Москве. В 1957 году он окончил Московский индустриальный техникум, после чего какое-то время работал инженером. А уже в 1963 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина.
В 1983 году Михаил Кокшенов получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2002-м — народного артиста России.
По материалам: planet-today.ru