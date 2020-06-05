Утечка нефтепродуктов в реку произошла в 40 километрах от резиденции Путина

Вадим Карасев

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В Окуловке Новгородской области, в 40 километрах от резиденции президента России Владимира Путина «Долгие Бороды» («Валдай»), на берегу реки Перетна произошел разлив нефтепродуктов. Объем вылившегося мазута составил около 300-400 литров, часть его попала в реку. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Утечка мазута произошла из емкости, находящейся у реки, основная часть попала на берег. Течь устранена, однако, по информации агентства, на реке остались масляные пятна.

В МЧС отметили, что на место происшествия выехали пожарные, спасатели, сотрудники администрации Окуловского района, прокуроры, оперативная группа управления МЧС по региону. Работы по устранению последствий разлива продолжаются, планируется установить боновые заграждения и убрать загрязненный грунт.

Примерно в 40 километрах от Окуловки находится озеро Валдай, одноименный национальный парк и одна из официальных резиденций президента России «Долгие Бороды», которую также называют резиденцией «Валдай» или «Ужин». По информации РИА Новостей, этот небольшой двухэтажный коттедж также использовали Никита Хрущев и Борис Ельцин.

Ранее разлив нефтепродуктов произошел на ТЭЦ-3 в Норильске. В результате 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, а также в озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Путин 5 июня заявил, что все нефтехранилища в стране необходимо тщательно проверить.