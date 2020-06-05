Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Утечка нефтепродуктов в реку произошла в 40 километрах от резиденции Путина

Утечка нефтепродуктов в реку произошла в 40 километрах от резиденции Путина

Утечка нефтепродуктов в реку произошла в 40 километрах от резиденции ПутинаАрхивное фотоФото: Win McNamee / Getty Images

В Окуловке Новгородской области, в 40 километрах от резиденции президента России Владимира Путина «Долгие Бороды» («Валдай»), на берегу реки Перетна произошел разлив нефтепродуктов. Объем вылившегося мазута составил около 300-400 литров, часть его попала в реку. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Утечка мазута произошла из емкости, находящейся у реки, основная часть попала на берег. Течь устранена, однако, по информации агентства, на реке остались масляные пятна.

В МЧС отметили, что на место происшествия выехали пожарные, спасатели, сотрудники администрации Окуловского района, прокуроры, оперативная группа управления МЧС по региону. Работы по устранению последствий разлива продолжаются, планируется установить боновые заграждения и убрать загрязненный грунт.

Примерно в 40 километрах от Окуловки находится озеро Валдай, одноименный национальный парк и одна из официальных резиденций президента России «Долгие Бороды», которую также называют резиденцией «Валдай» или «Ужин». По информации РИА Новостей, этот небольшой двухэтажный коттедж также использовали Никита Хрущев и Борис Ельцин.

Ранее разлив нефтепродуктов произошел на ТЭЦ-3 в Норильске. В результате 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, а также в озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Путин 5 июня заявил, что все нефтехранилища в стране необходимо тщательно проверить.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В ЦИК разъяснили процедуру досрочного голосования по поправкам
В ЦИК разъяснили процедуру досрочного голосования по поправкам
Утечка нефтепродуктов в реку произошла в 40 километрах от резиденции Путина
Утечка нефтепродуктов в реку произошла в 40 километрах от резиденции
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте в мечети
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте
ВШЭ объявила о конкурсе "Русский язык как язык науки"
ВШЭ объявила о конкурсе "Русский язык как язык науки"
В Нижегородской области начали регистрацию для голосования по поправкам
В Нижегородской области начали регистрацию для голосования по
Посольство не получало приглашений на годовщину высадки в Нормандии
Посольство не получало приглашений на годовщину высадки в Нормандии
Ведущая рассказала о впавшем в кому муже после необычных симптомов коронавируса
Ведущая рассказала о впавшем в кому муже после необычных симптомов
Названы одинаковые симптомы рака и коронавируса
Названы одинаковые симптомы рака и коронавируса
Росстат: объем строительных работ в РФ за 4 месяца увеличился на 0,1%
Росстат: объем строительных работ в РФ за 4 месяца увеличился на 0,1%
Экс-жена музыканта Романа Жукова рассказала о его превращении в садиста
Экс-жена музыканта Романа Жукова рассказала о его превращении в
Власти Пермского края разрешили театрам репетировать
Власти Пермского края разрешили театрам репетировать
Путин: Инфляция — в рамках, безработица растёт не так драматично
Путин: Инфляция — в рамках, безработица растёт не так драматично

Топ на сегодня

В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции

Еще по теме

В Подмосковье произошел разлив нефтепродуктов
Экологическое ЧП: на реке Славянке ликвидируют разлив нефти, добравшийся до Невы
На Ангаре разлилось нефтяное пятно длиной 400 метров
Генпрокуратура проводит проверку по разливу нефтепродуктов на Северной Двине в Архангельске