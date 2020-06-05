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В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте в мечети

В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте в мечети

Сегодня, 5 июня, в Кабуле прошла церемония прощания с доктором исламской теологии Аязом Ниязи, который скончался в результате ранений, полученных при взрыве в мечети 2 июня. Тело теолога было захоронено в кабульской мечети Вазир Акбар Хан.

Как отмечает Ariana News, Аяз Ниази был одним из выдающихся религиозных деятелей, он получил две степени магистра в университете Аль-Азхар в Египте.

И.о. министра по делам хаджа и религии Афганистана Абдул Хаким Муниб сказал:

«Этому нападению нет оправдания. Но терактами враги Афганистана никогда не смогут остановить мусульманских ученых. Они будут еще усерднее изучать ислам».

Большинство религиозных деятелей осудили теракт, предупредив, что если правительству не удастся установить виновников нападения на доктора Аяза, они выйдут на широкомасштабные протесты.

«Мы дали правительству 10 дней, чтобы установить виновных в этом деле, в противном случае мы будем протестовать», — мусульманский теолог Абдул Кадир Канет.

«Это должно прекратиться. Мы надеемся, что правительство примет меры для предотвращения убийств религиозных деятелей», — сказал профессор университета Фазл Хади Вазин.

Хотя талибы отрицают свою причастность к теракту, первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что как бы талибы не оправдывались, это их рук дело, поскольку преследуются и погибают те религиозные деятели, которые не окончили пакистанские школы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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