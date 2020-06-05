В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте в мечети
Сегодня, 5 июня, в Кабуле прошла церемония прощания с доктором исламской теологии Аязом Ниязи, который скончался в результате ранений, полученных при взрыве в мечети 2 июня. Тело теолога было захоронено в кабульской мечети Вазир Акбар Хан.
Как отмечает Ariana News, Аяз Ниази был одним из выдающихся религиозных деятелей, он получил две степени магистра в университете Аль-Азхар в Египте.
И.о. министра по делам хаджа и религии Афганистана Абдул Хаким Муниб сказал:
Большинство религиозных деятелей осудили теракт, предупредив, что если правительству не удастся установить виновников нападения на доктора Аяза, они выйдут на широкомасштабные протесты.
«Мы дали правительству 10 дней, чтобы установить виновных в этом деле, в противном случае мы будем протестовать», — мусульманский теолог Абдул Кадир Канет.
«Это должно прекратиться. Мы надеемся, что правительство примет меры для предотвращения убийств религиозных деятелей», — сказал профессор университета Фазл Хади Вазин.
Хотя талибы отрицают свою причастность к теракту, первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что как бы талибы не оправдывались, это их рук дело, поскольку преследуются и погибают те религиозные деятели, которые не окончили пакистанские школы.