В Берлине отвергают санкции США в отношении "Северного потока — 2"

Влада Некрасова

В Берлине внимательно следят за ситуацией вокруг проекта газопровода "Северный поток - 2" в США, позиция по поводу экстерриториальных санкций неизменна, в Берлине их отвергают, заявила на брифинге представитель Минэкономики ФРГ.

"Как вы знаете, мы наблюдаем за развитием вокруг "Северного потока 2", в том числе за развитием в США. Мы не комментируем это. Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна. Мы отвергаем их", - заявила представитель министерства, отвечая на вопрос РИА Новости.