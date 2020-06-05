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В Берлине отвергают санкции США в отношении "Северного потока — 2"

В Берлине отвергают санкции США в отношении "Северного потока — 2"
В Берлине внимательно следят за ситуацией вокруг проекта газопровода "Северный поток - 2" в США, позиция по поводу экстерриториальных санкций неизменна, в Берлине их отвергают, заявила на брифинге представитель Минэкономики ФРГ.

"Как вы знаете, мы наблюдаем за развитием вокруг "Северного потока 2", в том числе за развитием в США. Мы не комментируем это. Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна. Мы отвергаем их", - заявила представитель министерства, отвечая на вопрос РИА Новости.

# В мире
По материалам: ria.ru

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