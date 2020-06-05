В ЦИК разъяснили процедуру досрочного голосования по поправкам

Лидия Мартынова

Отдать голос на общероссийском голосовании по поправкам в конституцию до дня голосования можно без всяких заявлений, достаточно просто прийти на участок с 25 июня, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.

Согласно утвержденному ЦИК порядку проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию, граждане смогут проголосовать в течение шести дней до объявленной даты голосования 1 июля.