В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса

Лидия Мартынова

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 475, скончались 30 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за все время в ФРГ выявили 183 271 случай заболевания коронавирусом, зарегистрировали 8613 скончавшихся, более 168,5 тысячи заразившихся вылечились.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 268), Северном Рейне-Вестфалии (38 439) и Баден-Вюртемберге (34 870). В Берлине зафиксированы 6946 случаев заражения.

ВОЗ, в мире зафиксированы более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.