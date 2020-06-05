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В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса

В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 475, скончались 30 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за все время в ФРГ выявили 183 271 случай заболевания коронавирусом, зарегистрировали 8613 скончавшихся, более 168,5 тысячи заразившихся вылечились.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 268), Северном Рейне-Вестфалии (38 439) и Баден-Вюртемберге (34 870). В Берлине зафиксированы 6946 случаев заражения.


ВОЗ, в мире зафиксированы более 6,2 миллиона случаев заражения, умерли около 380 тысяч человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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