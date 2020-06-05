В Госдуме прокомментировали высылку дипломатов из Чехии

Влада Некрасова

Недружественные шаги со стороны Чехии в адрес РФ стали носить системный характер, ждать улучшения российско-чешских отношений в ближайшее время не стоит, заявил РИА Новости первый зампред Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух сотрудников посольства РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина.