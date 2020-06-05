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В Госдуме прокомментировали высылку дипломатов из Чехии

В Госдуме прокомментировали высылку дипломатов из Чехии
Недружественные шаги со стороны Чехии в адрес РФ стали носить системный характер, ждать улучшения российско-чешских отношений в ближайшее время не стоит, заявил РИА Новости первый зампред Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух сотрудников посольства РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина.

# Россия
По материалам: ria.ru

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