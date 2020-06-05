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В Израиле заговорили о последствиях "стремительного упадка" США

В Израиле заговорили о последствиях "стремительного упадка" США

Россия, Китай, Турция и Иран воспользовались "стремительным упадком" Соединенных Штатов, к которому привели протесты и пандемия коронавируса, говорится в статье израильского издания The Jerusalem Post.

Америка после распада СССР стала самой могущественной страной в мир, однако Россия, Китай, Иран и Турция ждали момента, когда мир снова станет многополярным, пишет журналист Сет Францман. Теперь Россия продвигает в мире свое оружие, Китай вступил в конфронтацию с Индией из-за горной территории в Кашмире, а Турция пытается наладить взаимодействие с Ираном, Малайзией и Пакистаном ради улучшения экономических отношений и увеличения влияния в азиатском регионе и Средиземноморье.

Союзники США во всем мире, отмечает автор, обеспокоены тем, что Вашингтон вынужден сосредоточить вооруженные силы внутри страны для подавления протестов, что может привезти к снижению военного потенциала американской армии за рубежом. Ситуацией способны воспользоваться оппоненты США, такие как России и Китай, и заполнить образовавшийся вакуум там, где снизили свое присутствие Штаты.

Как писал Ruposters, ранее в Польше появились опасения за будущее из-за беспорядков в США, которые Варшава считает своим основным стратегическим союзником.

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По материалам: uposters.ru

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