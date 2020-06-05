В Японии призвали забрать у России не два, а четыре острова на Курилах

Влада Некрасова

Правительство Японии должно заявить свои претензии не на два, а на четыре острова Малой Курильской гряды. Как пишут «Известия», такое мнение высказал японский политолог Юкио Касияма.

Он напомнил, что два года назад в Токио был сформулирован четкий принципиальный подход к территориальной проблеме, по которому Россия должна была «отдать» все четыре острова. Однако в 2020 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ изменил требования к российской стороне, и речь стала вестись лишь о двух островах.

«Легко на уступки российской стороне мы пойти не можем. Мы не можем отбрасывать в сторону важнейший признак любого государства — его территориальный суверенитет», — считает политолог.

Японские граждане подвергли критике статью соотечественника. Так, пользователь под ником nori_fzr призвал прекратить ныть по поводу российских островов, а пользователь Geraosan Haruko заявил, что Россия никогда не вернет острова, а также отметил, что Япония «только и может, что причитать по этому поводу».

Депутат Госдумы Александр Шерин сказал «Федеральному агентству новостей», что японские политики просто пытаются набрать популярности на этой теме.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя внешнеполитический отчет Токио с претензией на Курильские острова, заявила, что министерство иностранных дел Японии нужно «вернуть к реальности».