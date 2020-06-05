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В Японии с наступлением жары призывают снимать маски на улице

В Японии с наступлением жары призывают снимать маски на улице
Специалисты министерства окружающей среды Японии с наступлением жары призывают снимать маски на улице при условии достаточного расстояния между людьми, сообщил телеканал NHK.

В пятницу в Японии прохладную погоду мая сменила по-настоящему летняя жара. Еще до полудня в префектуре Гифу столбик термометра поднялся выше 32 градусов, в Фукусиме – до 31, в Токио до 29,7. Как ожидается, в течение дня температура будет повышаться. В префектуре Оита будет 34 градуса, в городах Окаяма, Киото и Кофу – 33 градуса, в Токио - до 31.

В этой связи специалисты министерства окружающей среды рекомендуют избегать усиленных физических упражнений в маске, чаще пить, а также снимать маску вне помещений при условии, что между другими людьми на улице сохраняется достаточное расстояние.

# В мире
По материалам: ria.ru

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