В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест фактического руководителя Samsung

Алексей Вольцев

Прокуратура Сеула обратилась в суд с просьбой выдать ордер на арест вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена и еще двух топ-менеджеров компании. Обвинение добивается их ареста по обвинениям в недобросовестной торговле, манипулировании ценами на акции и нарушении внешнего аудита. Об этом сообщило агентство Yonhap.Ли Чжэ Ен – сын председателя группы Samsung Ли Гон Хи, который серьезно болен и не появлялся на публике с 2014 года.В суд обратился офис сеульского окружного прокурора по экономическим преступлениям. Прокуроры расследовали несколько эпизодов. В частности, они считают, что Cheil Industries, в которой владельцем самого большого пакета акций (23,2%) был Ли Чжэ Ен, в 2015 году приобрела Samsung C&T – фактически головную компанию Samsung Group, занизив при этом стоимость ее акций. Это позволило Ли Чжэ Ену получить единоличный контроль над конгломератом.Ранее Ли Чжэ Ен был одним из фигурантов коррупционного скандала с участием экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе в 2016 году. В 2017 году он был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о даче взяток компаниям, связанным с экс-президентом. Вице-президент Samsung передал им беговых лошадей общей оценочной стоимостью $3 млн, чтобы получить одобрение слияния Samsung C&T и Cheil Industries. Однако спустя год Ли Чжэ Ен вышел на свободу после апелляции. В прошлом году Верховный суд его отправил дело обратно в нижестоящую инстанцию для повторного рассмотрения.Суд рассмотрит запрос прокуратуры 8 июня.