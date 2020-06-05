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В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест фактического руководителя Samsung

В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест фактического руководителя Samsung
Прокуратура Сеула обратилась в суд с просьбой выдать ордер на арест вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена и еще двух топ-менеджеров компании. Обвинение добивается их ареста по обвинениям в недобросовестной торговле, манипулировании ценами на акции и нарушении внешнего аудита. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ли Чжэ Ен – сын председателя группы Samsung Ли Гон Хи, который серьезно болен и не появлялся на публике с 2014 года.
В суд обратился офис сеульского окружного прокурора по экономическим преступлениям. Прокуроры расследовали несколько эпизодов. В частности, они считают, что Cheil Industries, в которой владельцем самого большого пакета акций (23,2%) был Ли Чжэ Ен, в 2015 году приобрела Samsung C&T – фактически головную компанию Samsung Group, занизив при этом стоимость ее акций. Это позволило Ли Чжэ Ену получить единоличный контроль над конгломератом.

Ранее Ли Чжэ Ен был одним из фигурантов коррупционного скандала с участием экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе в 2016 году. В 2017 году он был приговорен к пяти годам тюрьмы по делу о даче взяток компаниям, связанным с экс-президентом. Вице-президент Samsung передал им беговых лошадей общей оценочной стоимостью $3 млн, чтобы получить одобрение слияния Samsung C&T и Cheil Industries. Однако спустя год Ли Чжэ Ен вышел на свободу после апелляции. В прошлом году Верховный суд его отправил дело обратно в нижестоящую инстанцию для повторного рассмотрения.

Суд рассмотрит запрос прокуратуры 8 июня.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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