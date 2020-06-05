В какие регионы России москвичи могут приехать без двухнедельного карантина

Лидия Мартынова

Все больше регионов России снимают ограничения и требования двухнедельного карантина для прибывающих к ним жителей Москвы. «Вестник АТОР» на 5 июня насчитал 19 таких субъектов Федерации. Еще 12 регионов страны готовы пускать москвичей без карантина на определенных условиях.

Сейчас многие регионы РФ готовы принимать у себя гостей из Москвы только на условиях 14-дневной изоляции на дому или в обсерваторе. Но все больше субъектов Федерации в начале июня объявляют о снятии таких ограничений для москвичей. Мы собрали список регионов, куда москвичи могут приехать без прохождения двухнедельной изоляции. Все данные приведены по состоянию на 5 июня. Список может корректироваться по мере ослабления ограничений.

Следует сразу оговориться, что речь в данном списке идет о приезжающих из Москвы гражданах, которые здоровы и не находятся на карантине по постановлению Роспотребнадзора по причине заболевания ОРВИ или COVID-19.

Важно также понимать, что сейчас данный список, скорее, будет полезен гражданам, которые планируют личные, частные, семейные, рабочие поездки в регионы РФ, так как в большинстве субъектов РФ сейчас де-факто закрыты отели и иные объекты размещения, объекты показа и пр. Однако есть и регионы, где работают (с ограничениями) и отели, и объекты показа и разрешены экскурсии в мини-группах.

БАШКОРТОСТАН

Въезд из Москвы: прибывающим в республику из Москвы и других регионов России с 1 июня больше не нужно соблюдать 14 дней карантина. Справка об отсутствии COVID-19 не нужна, но в аэропорту им в обязательном порядке измерят температуру.

Масочный режим: Маски и перчатки необходимо носить в общественном транспорте, включая такси, магазинах, аптеках, банках и других помещениях, где находятся люди.

Работа отелей: с 15 июня заработают детские санатории. Работа остальных объектов размещения и туристических объектов приостановлена до особых указаний.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Въезд из Москвы: границы региона не закрыты для приезжих, в т.ч. из Москвы. Справка о коронавирусе не требуется. В регион можно приехать на автомобиле, автобусе, железнодорожным или авиатранспортом.

Масочный режим: в местах общественного пользования (магазины, аптеки, транспорт и пр) нужны маски.

Работа отелей: гостиницы, хостелы, мини-отели в Калужской области, санаторно-курортные комплексы, детские санаторно-курортные организации, детские оздоровительные лагеря, объекты показа не работают.

КОМИ

Въезд из Москвы: требование об обязательной самоизоляции прибывших из Москвы в Республике Коми не вводилось. Справки о COVID-19 не нужно.

Масочный режим: с 15 мая 2020 года обязательно использование средств индивидуальной защиты (маски) в общественных местах (магазины, аптеки, транспорт).

Работа отелей: до 17 июня приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, на туристических базах и в иных коллективных средствах размещения, в том числе, детских лагерях, объектах санаторно-курортного лечения и отдыха, за исключением приема и размещения граждан, находящихся в служебных командировках.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Въезд из Москвы: Регион можно посетить в качестве индивидуальных туристов. Прибывшим для временного проживания или временного нахождения из других субъектов РФ, в том числе из Москвы, не надо находиться в двухнедельной самоизоляции. Справок о COVID-19 не требуется.

Масочный режим: Маски обязательны в общественном транспорте. Гражданам и туристам, прибывшим на территорию области до 14 июня включительно, рекомендовано использовать перчатки при посещении магазинов, аптек, а также при совершении поездок на общественном транспорте, включая легковое такси.

Работа отелей: отели работают с соблюдением новых гигиенических правил (закрыты бассейны, SPA-центры, фитнес-центры, детские комнаты). Санатории и детские лагеря закрыты до 14 июня.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Въезд из Москвы: область открыта для посещения туристами из других субъектов РФ для индивидуального и семейного отдыха с проживанием в средствах размещения. В область можно въехать на автомобиле, автобусном и железнодорожном транспорте. 14-дневный карантин для приезжих не вводился. Делать тест на коронавирус для въезда в область не требуется.

Масочный режим: в области действуют масочный режим в общественных местах (магазины, аптеки, транспорт).

Работа отелей: отели и пансионаты, а также музеи работают, но по-разному, в зависимости от зонирования (в зависимости от степени ограничений Ленобласть поделена на три зоны, подробнее – тут).

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Въезд из Москвы: открыт. Для поездок москвичам необходимо получить цифровой пропуск на портале mos.ru.

Масочный режим: при посещении магазинов, аптек, при прогулках в парке и поездках на общественном транспорте обязательно ношение маски.

Работа отелей: Часть отелей не работает, другая работает с ограничениями. Санатории пока не открыты (до 14 июня).

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Въезд из Москвы: В Новосибирской области с 1 июня отменили обязательную самоизоляцию для приезжих из Москвы. Справка об отсутствии COVID-19 не нужна.

Масочный режим: В общественных местах (магазины, аптеки и пр) и на общественном транспорте гражданам необходимо пользоваться масками.

Работа отелей: Гостиницы, хостелы, мини-отели в Новосибирской области не работают, за исключением тех средств размещения, которые принимают лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. Санаторно-курортные комплексы и услуги оздоровительного туризма не работают до 30.06.2020. Индивидуальные туристы могут посещать заповедники.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Въезд из Москвы: На территорию Санкт-Петербурга можно въехать автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. Для передвижения автотранспортом по региону дополнительных разрешений не требуется. Требований об обязательном 14-дневном карантине для иногородних, в том числе из Москвы, не требуется. Справок об отсутствии COVID-19 не нужно.

Масочный режим: с 1 июня отменено обязательное ношение масок и перчаток на улицах. При этом маски и перчатки по-прежнему будет нужно надевать в магазинах и иных организациях, в общественном транспорте и на его остановках, на вокзалах, в аэропорту, а также на кладбищах.

Работа отелей: отели города работают, но с ограничениями. Пансионаты, санатории и дома отдыха – закрыты.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Въезд из Москвы: Власти региона с 1 июня отменили обязательный 14-дневный карантин для приезжающих из Москвы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Масочный режим: маски необходимы при нахождении в местах общего пользования, во время поездок на автомобилях, общественном транспорте, такси, магазинах и медицинских организациях.

Работа отелей: работа гостиниц, хостелов и мини-отелей на территории Свердловской области ведется, однако ряд отелей закрыт, в части других - закрыты рестораны, и еду доставляют только в номер, также почти везде отменены SPA-процедуры и массажи. С 19 мая 2020 г. открыты к посещению особо охраняемые природные территории, при соблюдении режима социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты.

ТАТАРСТАН

Въезд из Москвы: с 5 июня граждане всей России могут приезжать в Татарстан без дополнительных справок (об отсутствии COVID, о наличии антител и т.д.) и без необходимости проходить 14-дневную изоляцию. Ограничений по путешествию или поездках внутри Республики Татарстан нет.

Масочный режим: действует масочно-перчаточный режим в общественных местах.

Работа отелей: Гостиницы, хостелы, мини-отели в Республике Татарстан работают при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и норм (питание в номерах, запрет на проведение массовых мероприятий). Недоступны: оздоровительный туризм, санаторно-курортные комплексы. Большинство объектов показа открыто при соблюдении масочно-перчаточного режима и социальной дистанции. Посещение музеев, библиотек группой не более 5 человек. Экскурсии разрешены до 10 человек при наличии специальной аппаратуры. Заповедники открыты для посещения туристами, при соблюдении масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Въезд из Москвы: нет обязательного двухнедельного карантина для граждан, приезжающих из других регионов России, в т.ч. из Москвы, справка об отсутствии COVID-19 не требуется.

Масочный режим: рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, в медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Работа отелей: приостановлена, кроме системообразующих предприятий. В их число вошли филиал ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха «Завидово», ООО «Конаково менеджмент», ООО «Завидово Плаза», ООО «Комплекс отдыха «Барская Усадьба», АО «Отель «Оснабрюк», ООО Управляющая компания «БИЗНЕС-ЦЕНТР «ТВЕРЬ», ООО «Санаторий Кашин», ООО «Колкуново-сервис», МУП Ржев, ООО «Гостиница «Волга», ООО «Новый Отель», ООО «ИСК Корпус».

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Въезд из Москвы: с 1 июня отменена необходимость всем, кто приезжает в Томскую область из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщать о своем прибытии и находиться на обязательной двухнедельной изоляции. Также за приезжими из столицы и Петербурга больше не будут устанавливать ежедневное медицинское наблюдение. Индивидуальные поездки на территории Томской области разрешены. Дополнительных разрешений на поездки не требуется. Тест на COVID-19 требуется только вахтовикам, прибывающим из Якутии.

Масочный режим: Граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки или антисептические средства для рук) в местах массового скопления людей в закрытых помещениях, а также в общественном транспорте, легковом такси, при перевозке грузов автомобильным транспортом.

Работа отелей: размещение туристов в отелях и санаториях приостановлено до 15 июля. С 12 мая работают гостиницы в качестве обсерваторов и для размещения командированных работников, лиц, сопровождающих родственников на лечение в лечебных учреждениях области (за исключением граждан, прибывших из Якутии). Для гостевых домов необходимо выполнение условий размещения: в 1 доме — 1 семья. Гости обязаны соблюдать социальную дистанцию и использовать маски внутри помещений.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Въезд из Москвы: с 1 июня отменены требования об оформлении цифрового пропуска при пересечении границы Тульской области и обязательной самоизоляции на 14 дней для въезжающих в регион, в том числе из Москвы. Справка об отсутствии COVID-19 не требуется.

Масочный режим: маски обязательны при нахождении в местах общего пользования, на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте, включая такси, остановочных павильонах (платформах).

Работа отелей: бронирование и прием туристов отелями до 15 июля невозможны, отели принимают только командировочных (при условии получения согласования заявки предприятием (принимающая сторона) на их размещение комитетом Тульской области по туризму), а также работников медицинских организаций.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Въезд из Москвы: с 5 июня в Тюменской области отменили самоизоляцию для приезжих из других регионов. Въезд на территорию Тюменской области возможен на любом виде транспорта. Специального разрешения для передвижения и путешествия на автомобиле или автобусе не требуется, также отсутствуют специальные ограничения по авиатранспорту.

Масочный режим: действует в местах общего пользования (магазины, аптеки, транспорт и пр).

Работа отелей: для размещения в санаториях, туристу необходимо иметь на руках отрицательное заключение тестирования на Covid-19 (не старше 2 дней). Третий этап снятия ограничительных мер планируется 14 июня 2020 г., будет возобновлено размещение туристов в отелях и хостелах, на базах отдыха, деятельность объектов питания, показа, развлечений.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Въезд из Москвы: с 16 мая 2020 г. для всех прибывающих в Ульяновскую область из других регионов РФ отменили обязательную самоизоляцию. Соблюдать карантин должны только люди с проявлениями признаков ОРВИ. Справки об отсутствии COVID-19 не нужно. Спецпропуска на территории области не нужны. Тем не менее, гражданам, прибывшим на территорию области из иных субъектов Российской Федерации, надлежит сообщить о своём прибытии и передать контактную информацию в мониторинговый центр по номеру 112.

Масочный режим: маски обязательны в магазинах, аптеках, местах оказания услуг. Маски вместе с перчатками – на общественном транспорте.

Работа отелей: до 14 июня не работают пансионаты, дома отдыха, санатории, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия. Разрешено принимать только лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (ЮГРА)

Въезд из Москвы: ограничений для жителей Москвы и Санкт-Петербурга нет. Ограничения есть для жителей Башкортостана, Дагестана, Якутии. Им необходимо в день прибытия предъявить справку об эпидемиологическом окружении из медицинской организации, подтверждающую отсутствие клинических проявлений острой респираторной вирусной инфекции и контакта с заболевшими COVID-19, выданную не позднее чем за 3 дня до дня прибытия в автономный округ и самоизолироваться на дому или в обсерваторе на 14 дней

Масочный режим: маски обязательны при нахождении в местах общего пользования: на улицах, в магазинах, аптеках, в общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях и медицинских организациях.

Работа отелей: пансионаты, дома отдыха, санатории, детские лагеря и гостиницы обслуживают до снятия карантинных мер только лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Въезд из Москвы: с 31 мая отменено требование 14-дневного карантина для прибывших в регион жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Справки о COVID-19 не нужно.

Масочный режим: Маски необходимо носить в общественном транспорте, включая такси, магазинах, аптеках, банках и других помещениях, где находятся люди.

Работа отелей: До 30 июня не работают гостиницы, хостелы и мини-отели. Бронирование разрешено с 14 июня. Работа гостиниц и иных объектов размещения, расположенных вне курортных земель, разрешена при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и организации питания с доставкой в номер. Активный туризм возможен только в семейном/самодеятельном формате. Так, в национальном парке «Таганай» разрешены однодневные маршруты без ночевок, в национальном парке «Зюраткуль» можно ночевать в палатке, но есть ограничения по количеству человек в группе (семья либо группа до 5 человек). Запрета на сплавы нет.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Въезд из Москвы: нет обязательного двухнедельного карантина для граждан, приезжающих из Москвы. Справка об отсутствии COVID-19 не требуется, кроме посещения Нового Уренгоя (там нужна справка, полученная не более, чем за 5 дней до приезда).

Масочный режим: маски носить обязательно при нахождении в торговых объектах, в местах оказания услуг, в общественных местах, транспорте общего пользования, в том числе такси.

Работа отелей: часть отелей округа работает на размещение, часть принимает командировочных и вахтовиков. В регионе доступен активный индивидуальный, групповой (для малых групп до 2 человек включая гида) и семейный туризм: можно отправиться в поход в район Полярного Урала, на сплавы по горным рекам. Перед отправкой в поход по труднодоступным местам Ямала, необходимо оповестить МЧС (подробнее 89.mchs.gov.ru). Особо охраняемые природные ресурсы Ямала (природные заказники) работают в обычном режиме.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Въезд из Москвы: нет обязательного двухнедельного карантина для граждан, приезжающих из других регионов России, в т.ч. из Москвы. Справка об отсутствии COVID-19 не требуется. Тем не менее полицейские посты могут проверить, не находится ли человек в единой базе лиц, которым предписан обязательный карантин по месту жительства. Для въезда в регион не нужно пропуска и справки о COVID-19.

Масочный режим: маски носить обязательно при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в такси, на остановках, вокзалах, автозаправках, в медицинских организациях, аптеках, магазинах, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, при посещении организаций, связанных с обслуживанием населения, предоставлением государственных и муниципальных услуг, в органах власти.

Работа отелей: запрет на работу гостиниц и баз отдыха в регионе продлен до 15 июня, после этого, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе, им могут позволить открыться. Отели в Ярославской области открыты только для лиц, находящихся в служебных командировках.

РЕГИОНЫ С ЧАСТИЧНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

В ряде регионов РФ сейчас двухнедельный карантин для москвичей может быть отменен при определенном условии: наличии справки о перенесенном заболевании, об отбытии 14-дневной обсервации в другом регионе, а также при предоставлении справки об отсутствии COVID-19 (лабораторный анализ, срок выдачи справки должен быть не более, чем за 2 дня до прибытия в регион). К таким регионам относятся: Смоленская область, Белгородская область.

В Камчатском крае все приезжающие в регион обязаны иметь при себе отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции, полученный ими максимум за три дня до прибытия на полуостров.

Аналогично, с 1 июня все граждане, которые прибывают на территорию Приморского края, обязаны иметь при себе справку, оформленную не позднее, чем за 2 дня до прибытия, подтверждающую отсутствие заражения коронавирусной инфекцией.

Для въезда в Костромскую область требуются справки из медицинской организации по месту фактического проживания, об отсутствии контакта с инфекционными больными, выданные не позднее, чем за три дня до дня прибытия на территорию региона, а также документ о результатах лабораторного исследования на наличие коронавируса (в отношении всех прибывающих). Транзитная поездка через область возможна, только если въезд обусловлен исполнением трудовых (служебных) обязанностей.

В Краснодарский край без попадания на 14-дневную обсервацию могут приехать только туристы с комплектом документов: санаторно-курортной картой или выпиской из нее, подтверждением бронирования в санатории с медлицензией, справкой об отсутствии COVID-19 (не старше 2 дней), справкой об эпидокружении (отсутствии контактов с заболевшими в течение 14 дней). Остальных туристов в регион не пустят по крайней мере до 21 июня.

В Ставропольском крае с 1 июня снят режим принудительной самоизоляции для лиц, пребывающих в санатории, но не для остальных въезжающих. Делать тест на коронавирус для въезда в Ставропольский край не нужно, при заезде в санаторий отдыхающий обязан предъявить справку об эпидокружении, выданную медицинской организацией не позднее чем за двое суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение и информацию об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.

В Магаданскую область из Москвы можно приехать с туристическими целями, но за неделю получив разрешение в местном Роспотребнадзоре. Следующие в Северо-Эвенский городской округ обязаны иметь при себе отрицательные результаты лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее двух суток до приезда.

В Пензенской области не проходить обязательную самоизоляцию могут приезжающие из других регионов, которые прибыли с целью рабочего визита или смерти близкого родственника (в обоих случаях необходимо документально подтвердить цель поездки).

Въезд в Вологодскую область из других регионов возможен в случаях посещения близкого родственника, командировки по решению работодателя, посещения объекта недвижимости, находящегося в собственности, аренде или ином праве владения или пользования.

В Новгородской области для приезжих из других регионов есть правило о 14-дневной самоизоляции. «Самоизолироваться» можно и в отелях 10 районов и округов области (Батецкий, Валдайский, Мошенский, Окуловский, Парфинский, Холмский, Шимский, Солецкий, Маревский, Хвойнинский) Эти отели принимают гостей при предъявлении ими справки, подтверждающей отсутствие коронавирусной инфекции, выданной не позднее одного дня до заселения в средства размещения. В остальных районах области отели работают только для командировочных.

В Забайкальском крае (Чита) с 4 июня гражданам, прибывшим из Москвы, постановление главного санитарного врача об обязательной изоляции больше не выдается, но сохраняется норма о необходимости самоизоляции этих граждан по месту жительства в течение 14 дней.