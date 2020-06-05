В Кремле оценили возможность национализации «Норникеля»

Вадим Карасев

Фото: Вадим Кофман / РИА Новости

Темы национализации «Норникеля» после экологической катастрофы в Норильске не существует для Кремля. Таким образом возможность радикальных решений в отношении руководства компании оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он прокомментировал слова бывшего совладельца «Норникеля» Михаила Прохорова, который попросил дать шанс нынешнему главе компании Владимиру Потанину и не предпринимать «необоснованных действий».

«Нам, честно говоря, совершенно неизвестно об этом. Поэтому здесь мы считаем, что никакой вообще темы для комментариев не существует на этот счет», — ответил Песков на вопрос журналиста о национализации.

Прохоров назвал Потанина эффективным антикризисным менеджером, подчеркнув, что сейчас компания является одной из лучших в контексте экологической политики не только в России, но и в мире. Поэтому призывы к национализации «Норникеля», отметил миллиардер, несут угрозу всей экономике страны.

В пятницу, 29 мая, на принадлежащей дочерней компании «Норникеля» ТЭЦ-3 произошел разлив дизельного топлива. В результате 17 тысяч тонн оказались в реках Далдыкан и Амбарная. Ущерб от аварии, которую называют крупнейшей в российской Арктике за всю историю, достигает десятков миллиардов рублей, а на полноценную ликвидацию последствий уйдут годы. С 3 июня в районе аварии действует режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

В «Норникеле» предполагают, что причиной катастрофы стало таяние грунтов вечной мерзлоты, которое не успели вовремя отследить. Из-за этого по резервуару пошли трещины, и произошло разрушение опор.

По факту инцидента возбуждены четыре уголовных дела: по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, загрязнении вод и халатности, которая выразилась в несвоевременном информировании о чрезвычайной ситуации.