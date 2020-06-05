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В МГППУ стартовал цикл вебинаров по психологическим основам подготовки к ЕГЭ

В МГППУ стартовал цикл вебинаров по психологическим основам подготовки к ЕГЭ

В Московском государственном психолого-педагогическом университете стартовал цикл вебинаров для педагогов «Психологические основы подготовки к ЕГЭ в условиях дистанционного режима обучения», сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие организовано МГППУ, Федеральным институтом педагогических измерений и Федерацией психологов образования России по поручению Министерства просвещения Российской Федерации.

Установочный вебинар по проблемам психологической подготовки к ЕГЭ в условиях дистанционного режима обучения был проведен с целью обсуждения вопросов психоэмоционального состояния учащихся во время сдачи ЕГЭ, организации эффективного взаимодействия с родителями и детьми в режиме удаленной работы, профилактики стресса во время итоговой аттестации, а также способов преодоления внутренней неорганизованности.

Участников вебинара поприветствовали директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Лариса Фальковская, директор общеобразовательной школы № 109 г. Москвы заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург, проректор по воспитательной и социальной работе, руководитель Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Олеся Вихристюк.

В рамках первой сессии вебинара его участники получили ответы на вопросы о том, какие рекомендации по подготовке к экзаменам можно дать родителям, что самое главное при психологическом сопровождении участников образовательного процесса в период подготовки к ЕГЭ в условиях дистанционного режима обучения, как помочь выпускникам и их родителям сохранять спокойствие, уверенность в своих силах, позитивный настрой во время проведения ЕГЭ и в период подготовки к нему.

# Общество
По материалам: edu.ru

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