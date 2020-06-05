В Москве более 70 тысяч учителей воспользовались ресурсом «Классный руководитель online»

Анастасия Иванова

В Москве более 70 тысяч учителей воспользовались ресурсом «Классный руководитель online», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки столицы.

С помощью портала педагоги могут интересно организовать классные часы, подготовиться к важным школьным событиям и обменяться опытом.

Также пользователи могут получить онлайн-консультацию от специалистов Городского методического центра. Специально для этого создан проект «Классный консультант». Это постоянно действующая площадка для профессионального общения и дискуссии в режиме реального времени. Возможностями проекта воспользовались уже более 2 тысяч учителей.