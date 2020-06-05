В Москве пообещали радикально ослабить ограничения на следующей неделе

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал в связи с улучшением эпидемиологической обстановки принять на следующей неделе радикальные решения по ослаблению в городе связанных с коронавирусом ограничений.

«Положительная динамика сохраняется, меньше стало пневмонии, выявленных больных COVID-19, меньше смертей стало. На следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед», — сказал градоначальник.

По его словам, принимать решения по отмене ограничений можно только через неделю после предыдущих послаблений. За это время можно оценить эпидемиологическую ситуацию в городе. «В этот понедельник мы ввели новые правила, значит, в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы», — сказал мэр.

Накануне Собянин сообщил, что столица аккуратно начинает выходить из строгого режима ограничений и через год полностью вернется к прежнему образу жизни.

С 1 июня работу возобновили непродуктовые магазины, торговые центры и центры по оказанию бытовых услуг, открылись многие парки. Жители Москвы могут выходить из дома для прогулок и занятия спортом. Согласно указу мэра столицы, прогулки разрешаются по определённым правилам: дома распределены в графике по группам, а на улице необходимо будет носить маску и перчатки. Пропуска для поездок по городу продолжают действовать.