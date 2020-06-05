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В рамках проекта «Помоги учиться дома» более 300 тысяч единиц компьютеров переданы в семьи – Кравцов

В рамках проекта «Помоги учиться дома» более 300 тысяч единиц компьютеров переданы в семьи – Кравцов

В рамках проекта «Помоги учиться дома» более 300 тысяч единиц компьютерной техники были безвозмездно переданы в семьи, где несколько учеников, сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Об этом он информировал в ходе программы «Дайте сказать!» на информационном портале Life.ru.    

«Благодаря Агентству стратегических инициатив и партии «Единая Россия» проходит проект «Помоги учиться дома». Уже более 300 тысяч единиц компьютерной техники безвозмездно были переданы в семьи, где несколько учеников, чтобы дети могли учиться. Также были безвозмездно обеспечены техникой более 20 тысяч учителей», – сказал Кравцов.

Совместная акция Министерства просвещения Российской Федерации, Агентства стратегических инициатив и партии «Единая Россия» «Помоги учиться дома» стартовала 13 апреля и завершилась в конце учебного года. Стать ее участником мог любой житель страны или организация, готовые безвозмездно поделиться новой или использованной компьютерной техникой с нуждающимися семьями, а также помочь в ее распространении.

# Общество
По материалам: edu.ru

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