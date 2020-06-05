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В России задумали отрезвить родителей-алкоголиков

В России задумали отрезвить родителей-алкоголиковФото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В России задумали отрезвить пьющих отцов и матерей. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что родители-алкоголики, виновные в жестоком обращении с детьми, должны принудительно помещаться в наркодиспансеры для лечения. Она рассказала об этом в интервью «Парламентской газете».

Соответствующие поправки в КоАП и УК РФ уже готовятся в комитете.

Существующие наказания отцов, матерей и опекунов в виде штрафов, исправительных работ, а также условного и реального осуждения считают неэффективными. «Родитель, совершивший преступление, будет находиться на специальном учете в органах полиции, с обязанностью проходить специальные психологические курсы», — объяснила Пушкина.

Также приводятся данные исследования ученых Санкт-Петербургского университета, согласно которым в 60 процентах случаев жестокое обращение с детьми происходит на фоне злоупотребления спиртным родителями.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал результаты исследования. «Эта статистика вполне понятна, потому что алкоголь меняет поведение людей и вызывает агрессию, от которой страдают те, кто не может защититься. Тут скорее надо понять, что делать с родителями, которые злоупотребляют алкоголем», — отметил Брюн. По его словам, таких родителей надо обязывать проходить обследование, по необходимости — лечение, реабилитацию, работу с наркологами. Только после этого их можно снова допускать к детям, заключил нарколог.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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