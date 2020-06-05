В Россотрудничестве рассказали о высланных из Чехии дипломатах

Лидия Мартынова

Высылаемые из Чехии российские дипломаты – это и.о. главы представительства Россотрудничества в Праге Андрей Кончаков и сотрудник представительства по фамилии Рыбаков, сообщил РИА Новости замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.

Премьер Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции в пятницу со ссылкой на местные спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух сотрудников посольства РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина.