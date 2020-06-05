В сборной России по хоккею сменился главный тренер

Вадим Карасев

Новым главным тренером сборной России по хоккею стал Валерий Брагин, ранее возглавлявший молодежную национальную команду, сообщает Федерация хоккея России.

Брагин сменил Алексея Кудашова, который был наставником национальной команды с 10 июля прошлого года. Помощниками тренера в сборной России станут генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов, Александр Бойков и Рашит Давыдов - все они входили в штаб Кудашова. Еще одним ассистентом стал Андрей Козырев.

"Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной. Большое спасибо за доверие руководству ФХР. Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена. Между сборными командами всех возрастов есть постоянная связь, преемственность, все давно является единым целым и подчинено достижению общего результата", - отметил Брагин.

Валерий Брагин стал четвертым главным тренером национальной команды за последние два с небольшим года. До апреля 2018 года эту должность занимал Олег Знарок, его сменил Илья Воробьев. Место последнего во главе сборной занял Кудашов.

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— Хоккей России (@russiahockey) June 5, 2020