Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В сборной России по хоккею сменился главный тренер

В сборной России по хоккею сменился главный тренер

Новым главным тренером сборной России по хоккею стал Валерий Брагин, ранее возглавлявший молодежную национальную команду, сообщает Федерация хоккея России.

Брагин сменил Алексея Кудашова, который был наставником национальной команды с 10 июля прошлого года. Помощниками тренера в сборной России станут генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов, Александр Бойков и Рашит Давыдов - все они входили в штаб Кудашова. Еще одним ассистентом стал Андрей Козырев.

"Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной. Большое спасибо за доверие руководству ФХР. Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена. Между сборными командами всех возрастов есть постоянная связь, преемственность, все давно является единым целым и подчинено достижению общего результата", - отметил Брагин.

Валерий Брагин стал четвертым главным тренером национальной команды за последние два с небольшим года. До апреля 2018 года эту должность занимал Олег Знарок, его сменил Илья Воробьев. Место последнего во главе сборной занял Кудашов.

📢 Штабы сборных команд на предстоящий сезон: https://t.co/mrXr6wmcuP#снамироссия pic.twitter.com/TWfskRrsKi

— Хоккей России (@russiahockey) June 5, 2020
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В МГППУ стартовал цикл вебинаров по психологическим основам подготовки к ЕГЭ
В МГППУ стартовал цикл вебинаров по психологическим основам
Черед для "Запада". РФ и Белоруссия готовятся к новым военным учениям
Черед для "Запада". РФ и Белоруссия готовятся к новым военным учениям
Трамп нашел способ наказать Китай
Трамп нашел способ наказать Китай
Самая дальнобойная российская винтовка стоит на вооружении в пяти странах
Самая дальнобойная российская винтовка стоит на вооружении в пяти
В сборной России по хоккею сменился главный тренер
В сборной России по хоккею сменился главный тренер
Стало известно, когда выйдет новый мультфильм студии Миядзаки
Стало известно, когда выйдет новый мультфильм студии Миядзаки
Способы добычи термитов различаются у шимпанзе в разных регионах
Способы добычи термитов различаются у шимпанзе в разных регионах
Россия усиливает группировку войск на западном направлении
Россия усиливает группировку войск на западном направлении
Троицкая родительская суббота 6 июня 2020 года
Троицкая родительская суббота 6 июня 2020 года
«Духовника Поклонской» заподозрили в экстремизме за отрицание коронавируса
«Духовника Поклонской» заподозрили в экстремизме за отрицание
Посол России в Минске напомнил, что в Крыму ждут белорусские товары
Посол России в Минске напомнил, что в Крыму ждут белорусские товары
Инсайдер об отношениях Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта: "Он все еще надеется на воссоединение с ней"
Инсайдер об отношениях Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта: "Он все еще

Топ на сегодня

В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Пакистан рекордно заражается Covid-19, спасая экономику от разрушения
Пакистан рекордно заражается Covid-19, спасая экономику от разрушения
Меркель оценила сроки создания новой вакцины от COVID-19
Меркель оценила сроки создания новой вакцины от COVID-19

Еще по теме

Мельничук и Бердин будут вратарями сборной РФ на МЧМ, нужно выбрать третьего - Брагин
Жамнов стал старшим тренером сборной России по хоккею вместо Витолиньша
Новым главным тренером сборной России по регби, вероятно, будет иностранец
Защитник Егор Зайцев будет капитаном сборной России по хоккею на МЧМ - Брагин