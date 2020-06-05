В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны

Влада Некрасова

Последний гражданин США, получавший пенсию как ветеран Гражданской войны (1861-1865), скончался на 91-м году жизни, сообщает газета Washington Post.

Пенсии Ирэн Триплетт, которую она получала от министерства по делам ветеранов, составляла 877,56 долларов в год или 73,13 доллара в месяц. Отмечается, что Триплетт имела право на пожизненное пособие как ребенок-инвалид участника Гражданской войны в рядах армии Конфедерации. Она родилась в 1930 году, когда ее отцу Моузу Триплетту было почти 84 года.

Триплетт дезертировал из армии южан в июне 1863 года, а спустя неделю полк, в котором он служил, почти в полном составе погиб в битве при Геттисберге. В следующем году будущий отец присоединился к северянам, в рядах которых успешно закончил кампанию.

Северной Каролине 31 мая. Она никогда не была замужем, ее брат скончался в 1966 году.

В министерстве по делам ветеранов сообщили, что по состоянию на 2020 год пенсии продолжают получать вдовы и дети солдат, павших в давних войнах, например Испано-американской войны 1898 года.