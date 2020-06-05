В ВОЗ заявили о выходе России на плато

Вадим Карасев

В России стабилизировалась эпидемиологическая ситуация с COVID-19. С таким заявлением выступила на брифинге Маргарет Харрис, официальный представитель ВОЗ, пишет РИА Новости.

По словам Маргарет Харрис, “Россия достигла плато”, хотя случаев заражения коронавирусной инфекцией ещё много.

Она отметила высокий уровень антиковидных мероприятий, проводимых в нашей стране: масштабное тестирование для своевременного выявления заражений и соблюдение социальной дистанции.

Также Харрис озвучила позицию Всемирной организации здравоохранения относительно проведения парада Победы в Москве 24 июня 2020 года:





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