ВЦИОМ: на 2% выросло число желающих участвовать в голосовании после объявления даты голосования по поправкам

Вадим Карасев

Фото: http://www.cikrf.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса об участии во всероссийском голосовании о внесении поправок в Конституцию, а также о мерах санитарной безопасности на участках.

"После объявления даты проведения общероссийского голосования более половины россиян (67%) декларируют участие в голосовании (+2 п.п. с момента объявления). Из них 48% ответили, что точно примут, а 19% — скорее примут участие. Напротив, декларируют отказ от участия 14% опрошенных. Уровень декларируемой явки, как правило, обычно выше реального, т.к. не все, кто декларирует свое участие, в итоге приходят на избирательный участок в день голосования", - пишет ВЦИОМ.

61% опрошенных, сообщивших о своем участии в голосовании, проголосуют скорее ЗА поправки (на 4 п.п. больше с момента объявления дня голосования). И только каждый пятый из тех, кто планирует принять участие, проголосует скорее против (21%).

Большинство из тех, кто выразил готовность проголосовать, считают, что риска заражения COVID-19 на избирательном участке при соблюдении мер безопасности нет или он незначительный — 83%. При этом 75% из тех, кто собирается голосовать, считают, что на избирательных участках смогут обеспечить безопасную процедуру голосования.



Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования за принятие поправок в Конституцию 1 июля 2020 года.