Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Власти Пермского края разрешили театрам репетировать

Власти Пермского края разрешили театрам репетировать
Театрам Пермского края во время режима самоизоляции разрешили проводить репетиции, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.

"С 5 июня решением оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае возобновляется репетиционный процесс в театрах и концертных организациях. При этом должны соблюдаться все меры предосторожности", — говорится в сообщении.

Вернуться к репетициям смогут 29 организаций. Из них 13 государственных и 11 негосударственных театров Пермского края, а также концертные организации: краевая филармония, городское концертное объединение Перми, хор "Млада", Пермский губернский оркестр, ансамбль песни и танца народов Урала "Прикамье", Ординский духовой оркестр.


"Сейчас важно приступить к репетиционному процессу. Это поможет на высоком уровне подготовиться к открытию театров для зрителей. Все меры принимаются по согласованию с управлением Роспотребнадзора", — прокомментировал решение министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Экс-жена музыканта Романа Жукова рассказала о его превращении в садиста
Экс-жена музыканта Романа Жукова рассказала о его превращении в
Власти Пермского края разрешили театрам репетировать
Власти Пермского края разрешили театрам репетировать
Путин: Инфляция — в рамках, безработица растёт не так драматично
Путин: Инфляция — в рамках, безработица растёт не так драматично
Умер Михаил Кокшенов
Умер Михаил Кокшенов
Модный дайджест: от экокупальников Даутцен Крез до провинившегося Вирджила Абло
Модный дайджест: от экокупальников Даутцен Крез до провинившегося
Лунный день сегодня 5 июня 2020 года
Лунный день сегодня 5 июня 2020 года
РФПИ продал более десяти миллионов тестов на коронавирус за рубеж
РФПИ продал более десяти миллионов тестов на коронавирус за рубеж
Российским властям рассказали об угрозе от толпы безработных фитнес-тренеров
Российским властям рассказали об угрозе от толпы безработных
«Полуторный оксид» германия увеличит энергоемкость литий-ионных батарей
«Полуторный оксид» германия увеличит энергоемкость литий-ионных
В рамках проекта «Помоги учиться дома» более 300 тысяч единиц компьютеров переданы в семьи – Кравцов
В рамках проекта «Помоги учиться дома» более 300 тысяч единиц
Никакие дистанционные технологии не заменят традиционного обучения – Кравцов
Никакие дистанционные технологии не заменят традиционного обучения –
Правительство России внесло изменения в правила предоставления субсидий на благоустройство школ
Правительство России внесло изменения в правила предоставления

Топ на сегодня

В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции

Еще по теме

Теодор Курентзис покажет ретроспективу Дягилевского фестиваля 12 июня
Министра связи Пермского края задержали по подозрению в хищении
Пермский губернатор распустил краевое правительство
Губернатор Прикамья отправил в отставку руководство края