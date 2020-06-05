Власти Пермского края разрешили театрам репетировать

Алексей Вольцев

Театрам Пермского края во время режима самоизоляции разрешили проводить репетиции, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.

"С 5 июня решением оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Пермском крае возобновляется репетиционный процесс в театрах и концертных организациях. При этом должны соблюдаться все меры предосторожности", — говорится в сообщении.

Вернуться к репетициям смогут 29 организаций. Из них 13 государственных и 11 негосударственных театров Пермского края, а также концертные организации: краевая филармония, городское концертное объединение Перми, хор "Млада", Пермский губернский оркестр, ансамбль песни и танца народов Урала "Прикамье", Ординский духовой оркестр.

"Сейчас важно приступить к репетиционному процессу. Это поможет на высоком уровне подготовиться к открытию театров для зрителей. Все меры принимаются по согласованию с управлением Роспотребнадзора", — прокомментировал решение министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.