Володин 15 июня проведет заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

Влада Некрасова

Председатель Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин 15 июня в режиме видеоконференции проведет заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Как проинформировала пресс-служба Госдумы, в повестке заседания — рассмотрение проекта Программы деятельности Парламентской Ассамблеи по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на 2021-2025 годы.

Участники заседания также обсудят опыт парламентов стран ОДКБ по законодательному обеспечению мер, принятых в ситуации распространения коронавирусной инфекции, и вопросы взаимодействия в новых условиях.