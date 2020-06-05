ВОЗ изменила мнение относительно перчаток и масок в качестве защиты от COVID-19

Вадим Карасев

Всемирная организация здравоохранения пересмотрела взгляды по применению масок и перчаток. Рекомендации по самой маске тоже изменились.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, сейчас всемирная организация здравоохранения уверена в необходимости применения масок в общественных местах. Маска должна быть, как минимум, трехслойной. И местные власти должны следить за исполнением данных рекомендаций.

ВОЗ поясняет, что данные рекомендации особенно важны для тех регионов, где высокий показатель зараженных коронавирусом. И маски с перчатками обязательно использовать при большом скоплении людей. Ранее в ВОЗ говорили о необходимости носить маски только тем, кто имеет признаки заболевания коронавирусом.

Особенное внимание собственной безопасности должны уделить те, кто находится в зоне риска. Речь о тех, кто имеет хронические заболевания, в возрасте от 60 лет, медицинские работники.

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