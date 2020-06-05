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ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от алкоголя и курения летом

ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от алкоголя и курения летомФото: Мария Девахина / РИА Новости

Для предотвращения риска заболеваемости и смертности россиянам рекомендуется отказаться от алкоголя и курения табака в летний период и компенсировать отсутствие физическое активности и нездоровое питание. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС в пятницу, 5 июня.

«Для поддержания здоровья и укрепления иммунитета я рекомендую обратить внимание на свой образ жизни и попробовать избавиться от неполезных привычек и зависимостей, и лето может стать прекрасным временем для начала оздоровления организма», — сказала Вуйнович.

Кроме того, она посоветовала россиянам есть летом больше овощей и фруктов и ограничить потребление трансжиров, соли и сахара.

Ранее россиянам назвали полезные для иммунитета летние продукты с дачи. По словам диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, такие продукты, как редис, клубника и свежая зелень, традиционно выращиваемые россиянами на дачах в летний сезон, полезны для укрепления иммунитета.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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