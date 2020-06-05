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ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу

ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусуФото: АГН «Москва»

Россия вышла на плато по коронавирусу. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис на брифинге в Женеве, передает ТАСС в пятницу, 5 июня.

По ее словам, Россия «демонстрирует плато» по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. В стране при этом проводят много тестов, «и это здорово», добавила Харрис.

4 июня ВОЗ похвалила Россию за единый подход с мировым сообществом в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В России за последние сутки было выявлено 8726 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 212,5 тысячи выздоровели, 5528 скончались.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 5 июня превысило 6,63 миллиона человек.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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