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ВШЭ объявила о конкурсе "Русский язык как язык науки"

ВШЭ объявила о конкурсе "Русский язык как язык науки"

Высшая школа экономики объявила о старте конкурса "Русский язык как язык науки", в рамках которого будут определены лучшие научные работы и научно-популярные проекты на русском языке.

Как сообщается на сайте учреждения, конкурс станет ежегодным – такое решение принял Ученый совет ВШЭ.

"Конкурс проводится по двум номинациям: лучшая научная публикация на русском языке (по гуманитарным, социальным и естественным наукам) и лучший научно-популярный проект на русском языке (книги, лекции, видео-каналы, подкасты, онлайн-проекты и др.)"

Заявки будут рассматриваться двумя комиссиями: из ученых ВШЭ и других университетов, а также из научных журналистов, популяризаторов науки и научных коммуникаторов. По обеим номинациям будут выбраны по три победителя, которые получат денежные призы.

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По материалам: uposters.ru

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