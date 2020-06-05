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Вузы организуют удалённое обучение для иностранных студентов, которые не смогут вернуться в Россию

Вузы организуют удалённое обучение для иностранных студентов, которые не смогут вернуться в Россию

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Зарубежные студенты, которые не успеют вернуться в Россию к началу учебного года, смогут обучаться в российских вузах дистанционно. Об этом глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил в ходе прямой линии 5 июня.

Как сообщил министр, такие ситуации в Минобрнауки будут рассматривать и помогать вузам. Планируется, что обучение иностранных студентов будет организовано, в том числе в рамках гибридных классов, когда кто-то будет находиться очно в аудитории, а кто-то заниматься дистанционно.

По словам Фалькова, в ряде университетов уже есть возможность удалённо организовать обучение студентов по соответствующим направлениям подготовки.

Вузы, в которые поступают иностранные студенты, уже проработали или начали проработку этого вопроса с прицелом на следующий учебный год, сказал Фальков. По его словам, это oсобенно важно, если студент поступал в вуз, который планирует работать очно, а в силу разных причин учащийся приехать не может.

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По материалам: pnp.ru

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