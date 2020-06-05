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Выращиваем томаты без проблем. Несколько советов

Выращиваем томаты без проблем. Несколько советов

Томаты культура довольно капризная. Но вырастить ее и получить достойный урожай хочет любой огородник. У кого-то это получается без проблем, а кому-то приходится разочаровываться снова и снова. Чтобы разочарований было как можно меньше, нужно всегда обладать знаниями и слушать советы по выращиванию.


Рассада томатов должна высаживаться в грунт в возрасте 35-40 дней. Это оптимальный возраст, в котором она не считается переросшей, но уже достаточно сильная для того, чтобы переехать на новое место жительства.
Рассаду обязательно нужно закаливать. Нормальное закаливание длится около 2х недель. Да, процесс достаточно трудоемкий, но только закаленная рассада быстро приживется и пойдет в рост. Если же высажена незакаленная рассада, то время ее приживания будет очень долгим, что существенно снизит шансы получить первые плоды рано.
После высадки растения в грунт или в теплицу — за ним нужно понаблюдать. Делать это нужно для того, чтобы понять — всего ли хватает растениям или может быть, наоборот, хватает с избытком.

Если верхние листья на растении толстые, ломкие и немного скрученные, то у растения слишком много азота. Первым делом нужно хорошенько пролить почву, чтобы вымыть излишки удобрения, а затем подкормить сульфатом калия в двойной норме. Если же ничего не делать, то скорее всего вы не получите вообще никакого урожая. Растение так и будет толстеть, жиреть и не задумываться о потомстве, то есть о плодах.


А вот если растение, наоборот, чахлое, слегка желтеет, и причин этому нет (такое может быть при холодной погоде или слишком большом количестве влаги), то вашим томатом не хватает азота.

Эта проблема решается быстро, так как азотных удобрений в жидком виде множество, но лучше не давать всю норму, а полить растение только половиной. Опять же, чтобы томаты не зажировали.


Удаление пасынков и формирование куста обязательно на тех сортах, которые этого требуют. Если вы не стали формировать куст по правилам, то куст красивым будет, как вы и хотели, только вот с урожаем будет накладочка. Томатов будет немного, и будут они в основном мелкими.
На протяжении всего сезона томаты требуют подкормки. Не стоит этим пренебрегать. Хотя, даже без подкормок они вырастут, но вот будет ли урожай — неизвестно. Если вы не уверены, что сможете вовремя подкармливать помидоры, то при посадке кладите в лунку горсть сухих сухарей или маленькую рыбку. И то и другое надолго снабдит растение всем необходимым.
# Интересное
По материалам: planktons

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