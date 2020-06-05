Заболевший COVID-19 депутат Ионин рассказал о самочувствии

Анастасия Иванова

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") сообщил РИА Новости, что у него самый легкий вариант COVID-19 с поражением легких только 5%.

Ранее в пятницу Ионин сообщал РИА Новости, что у него диагностирован коронавирус и он направляется в горбольницу Екатеринбурга, где будет решаться вопрос о необходимости его госпитализации.

"Слава богу, только односторонняя пневмония, поражение легких только 5%. Самый легкий вариант коронавируса. Амбулаторное лечение на дому с ежедневным посещением врача", - рассказал Ионин после визита к врачу.