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Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса

Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
Четырнадцать россиян, застрявших в Уругвае, вылетят на родину вывозным рейсом из Буэнос-Айреса утром 5 июня, сообщили РИА Новости в посольстве России в Уругвае.

"Всего 14 россиян, они на пути в аэропорт", - сообщили в дипмиссии.

"Возможность в ускоренном возвращении на родину предоставлена всем выразившим желание и обратившимся российским гражданам, оказавшимся в эпидемиологической изоляции в Уругвае в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Посольство оказало россиянам все необходимое содействие в логистике, согласовании миграционных процедур пересечения уругвайско-аргентинской границы, доступе в аэропорт, регистрации на рейс, оперативном урегулировании всех возникавших проблем.


Boeing 777-300ER, который вылетел из аэропорта "Внуково" и совершит рейс по маршруту Москва – Гавана – Сан-Паулу – Буэнос-Айрес – Сантьяго – Гавана – Москва.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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