Затмение Полной Луны в Стрельце: астрологи о рисках и возможностях 5 июня 2020 года

Вадим Карасев

Сезон летних затмений открывает кармическое затмение Полной Луны в Стрельце. 5 июня 2020 года будет наполнено как гармоничными, так и разрушительными энергиями. Воспользуйтесь подсказками астрологов, чтобы направить лунную активность себе на пользу.

В пятницу 5 июня произойдет полутеневое затмение Луны в Знаке Стрельца. Это будет второе из шести ожидаемых затмений в году, которому приписывают негативное влияние: потери, ограничения, несчастливые роковые события. Но на самом деле фактор его фатальности преувеличен. Затмение в июне — это точка обнуления. В этот день многие люди расстанутся с тем психологическим, энергетическим и эмоциональным грузом, который мешает достижению намеченных целей, а астрологи подскажут, как лучше это сделать.

Астрологи о рисках: что предвещает лунное затмение в июне 2020 года

Затмения не единичны: они проходят парами, образуя так называемый «коридор затмений». Период затмений — довольно опасное время, не поддающееся позитивному влиянию. Этот нестабильный период начнется 5 июня в день лунного затмения, продолжится солнечным затмением 21 июня и закончится полутеневым затмением Луны 5 июля.

Астрологов беспокоит сразу несколько фактов. Лунное затмение в созвездии Стрельца само по себе сулит неприятности. Усиление негативных качеств этого Знака может одарить людей импульсивностью в самый неподходящий момент. Второй немаловажный момент: это затмение случится в то время, когда на небе присутствуют сразу три ретроградные планеты — Сатурн, Юпитер и Венера. Это говорит о том, что события будут обладать большой кармической нагрузкой. И последний аспект, который нельзя оставить без внимания, — Полнолуние. Лунная активность достигнет своего апогея: в жизнь многих людей могут прийти перемены, которых они отчаянно пытались избежать.





Луна в период затмения будет ослаблена, что может спровоцировать чувство одиночества, нерешительности, недостаточности усилий. Вероятны различные недоразумения, между людьми могут вспыхивать конфликты на почве недопонимания, вскрытых ран, прошлых обид. Если подобные ситуации будут присутствовать в вашей жизни, знайте, что это временно и что это лишь период «перезагрузки» новых программ. По словам астрологов, это самые трудные дни, когда отработанные сюжеты отмирают, а новые еще не вступают в силу. Поэтому значимые сферы и ориентиры могут сбоить. Нужно немного ослабить контроль, не предпринимать во взвинченном состоянии важных решений и не делать скоропалительных выводов насчет волнующей вас ситуации.

Новые возможности в период Полнолуния и лунного затмения

Переживать, осознав наступающие события, не стоит, ведь есть возможность избежать неприятностей, если придерживаться рекомендаций астрологов и не рисковать зря. 5 июня появится отличная возможность обнулить негатив, привлечь процветание и развернуть жизнь к лучшему.

Ищите способы избавления от проблем. Да, в период затмения опасно начинать что-то новое, поскольку начинания могут закончиться поражением, но можно составить список задач, подвергнуть анализу прошлые ситуации, наметить новые цели. Заложив такой фундамент 5 июня, любой сможет начать новый месяц с успешного продвижения к успеху.

Отправьте запрос Вселенной. Во время затмения энергия пространства изменяется, и этим можно воспользоваться с пользой для себя. Если у вас получится четко сформировать желание и изо всех сил поверить, что оно исполнится, так и произойдет.