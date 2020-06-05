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Завтрак блогера признали крайне отвратительным

Завтрак блогера признали крайне отвратительнымФото: @wroetoshaw

Британский блогер Гарри Льюис (Harry Lewis), известный своим поклонникам на YouTube под ником wroetoshaw или W2S, опубликовал снимок завтрака из бутербродов, которые пользователи соцсети признали крайне отвратительными.

В своем Twitter-аккаунте он сделал пост с фотографией запеченных тостов, начинкой для которых выбрал бананы. «Пюре из бананов на тосте, ваши мнения?» — написал Люьис под публикацией. Единицы поклонников согласились с такими предпочтениями британца.

Большинство фанатов блогера отреагировали крайне негативно на подобный вариант блюда. «Может на вкус и хорошо, но выглядит же отвратительно, чувак», — написал fadedsdmn. По мнению RaulGoalzalez, бутерброды блогера «выглядят как рвота».

«Это же совершенно ужасно, Гарри, что за чертовщина», — заметила chloe_fovvs. Юзер elzthewitch ответила под постом, что «хотела бы развидеть это фото».

В августе 2019 года пользователей сети возмутил бутерброд, который сделал шеф-повар Гэри Ашер (Gary Usher). На снимке был изображен тост с ломтиком масла и небольшим количеством пасты мармит. Многие юзеры осудили повара за такую комбинацию продуктов.

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По материалам: lenta.ru

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