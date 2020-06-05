Завтрак блогера признали крайне отвратительным
Британский блогер Гарри Льюис (Harry Lewis), известный своим поклонникам на YouTube под ником wroetoshaw или W2S, опубликовал снимок завтрака из бутербродов, которые пользователи соцсети признали крайне отвратительными.
В своем Twitter-аккаунте он сделал пост с фотографией запеченных тостов, начинкой для которых выбрал бананы. «Пюре из бананов на тосте, ваши мнения?» — написал Люьис под публикацией. Единицы поклонников согласились с такими предпочтениями британца.
Большинство фанатов блогера отреагировали крайне негативно на подобный вариант блюда. «Может на вкус и хорошо, но выглядит же отвратительно, чувак», — написал fadedsdmn. По мнению RaulGoalzalez, бутерброды блогера «выглядят как рвота».
«Это же совершенно ужасно, Гарри, что за чертовщина», — заметила chloe_fovvs. Юзер elzthewitch ответила под постом, что «хотела бы развидеть это фото».
В августе 2019 года пользователей сети возмутил бутерброд, который сделал шеф-повар Гэри Ашер (Gary Usher). На снимке был изображен тост с ломтиком масла и небольшим количеством пасты мармит. Многие юзеры осудили повара за такую комбинацию продуктов.