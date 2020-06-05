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Зеленский о походе в кафе с членами своего офиса: Готов заплатить штраф

Зеленский о походе в кафе с членами своего офиса: Готов заплатить штраф
Президент Владимир Зеленский прокомментировал вчерашнее посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил". Об этом он заявил на пресс-конференции в Хмельницкой области.

"Я готов отдать штраф, если что-то нарушил... Да-да, так и есть, мне сказали, пригласили, я зашел - все там проверил", - заявил Зеленский.
Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что посещение кафе стоит рассматривать в качестве инспекции, а не нарушения.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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