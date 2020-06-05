Зеленский о походе в кафе с членами своего офиса: Готов заплатить штраф

Лидия Мартынова

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вчерашнее посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил". Об этом он заявил на пресс-конференции в Хмельницкой области."Я готов отдать штраф, если что-то нарушил... Да-да, так и есть, мне сказали, пригласили, я зашел - все там проверил", - заявил Зеленский.Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что посещение кафе стоит рассматривать в качестве инспекции, а не нарушения.