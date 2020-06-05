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Жена Кокшенова назвала причину смерти артиста

Жена Кокшенова назвала причину смерти артистаФото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Наталья Лепехина, жена народного артиста России Михаила Кокшенова, назвала причину его смерти. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», — заявила Лепехина.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что российский актер скончался из-за осложнений, вызванных заражением COVID-19. Отмечалось, что перед смертью он находился в больнице с подозрением на коронавирус.

О том, что Кокшенов умер в лечебном центре в Подмосковье, стало известно в пятницу, 5 июня. Первой об этом в соцсетях написала поэтесса Любовь Воропаева. Она не раскрыла подробностей произошедшего.

Михаилу Кокшенову было 83 года. Он наиболее известен по кинолентам «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода», «Женя, Женечка и "катюша"» и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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