Женский гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года

Вадим Карасев

Благодаря подсказкам астрологов можно повлиять на ход многих событий и избежать неприятностей. Прислушайтесь к советам женского гороскопа, и неделя пройдет успешно.

Неделя привнесет в жизнь много счастливых перемен, но ощутят их далеко не все: большинство изменений произойдет на уровне деталей, так что оценить их смогут только самые чуткие и внимательные. Эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают, что из маленьких радостей складывается общее благополучие, поэтому в будущее лучше смотреть с оптимизмом.

Женщина-Овен

Наступающая неделя принесет с собой большие изменения — в этом у астрологов нет ни малейших сомнений, — а вместе с ними придут и совсем другие перспективы на будущее. Все это не может не радовать, ведь в жизнь придет новая энергия. Однако важно детальное изучить все новое и понять, какой из предложенных вариантов позволит как можно ближе приблизиться к желаемой цели. Предлагаем взять на вооружение Квадрат Декарта — легкий метод, который поможет сделать правильный выбор и избежать возможных проблем.

Женщина-Телец

Планеты-гиганты на этой неделе испытают женщин-Тельцов на прочность: в любом начинании они будут ждать первого шага. Обычно работающие схемы, осторожность, анализ ситуации, рассудительность, сильные качества будут временно заблокированы. Вдобавок в любом деле придется брать инициативу на себя, и не от случая к случаю, а на постоянной основе. Но астрологи советуют иметь в виду, что сейчас можно добиться особых успехов в жизни, если заглянуть в будущее. Предсказания на этой неделе будут особенно точны.

Женщина-Близнецы

Легкому и приподнятому настроению женщин-Близнецов на этой неделе позавидуют многие. Плыть по течению и мечтать можно, а вот выдумывать себе страхи и несуществующие проблемы опасно. Несмотря на то, что планеты заняли выгодные позиции, подталкивая к счастливым переменам, важно вовремя встать на путь гармонии, чтобы изменить жизнь к лучшему. Мрачные мысли и надуманные трудности могут привести к реальным переживаниям и внешнему негативу.

Женщина-Рак

Лето и влияние Венеры вскружит представительницам Рака голову. Астрологи предупреждают, что это может привести к служебному роману или к многообещающим переменам в личной жизни. Общение с противоположным полом даст сильную эмоциональную поддержку и зарядит энергией для того, чтобы добиться успехов в ближайших задачах. Планеты не препятствуют романтике, но в текущих условиях понравившийся человек может скрывать что-то важное, искажать факты, пускать пыль в глаза. Поэтому не стоит бросаться в любовь с головой.

Женщина-Лев

Планеты открывают перед Львицами новые пути развития, предлагая право самим выбрать свой путь. Чтобы принять верное решение, придется отбросить мысли о выгоде и статусе и задуматься, что им на самом деле хочется получить от жизни и как это сделать. Понять это может быть непросто, и до конца недели женщины-Львы могут ходить, погруженные в размышления. Но самопознание — отнюдь не пустое занятие: к концу недели из тумана начнет вырисовываться конкретика, которая поможет расставить все по полочкам и сделать правильный выбор на долгое время вперед.

Женщина-Дева

В плане работы, карьеры и денег наступающая неделя способна превзойти все ожидания Дев. Им стоит лишь помнить о том, что добиться всего и сразу очень трудно. Но среди всех Знаков Зодиака Девы выделяются талантом использовать самые скромные возможности, находить лазейки, позволяющие сделать очередной шаг вперед. На этой неделе судьба подарит Девам несколько таких шансов, позволив с лихвой восполнить былые потери. Стоит воспользоваться этим обстоятельством, а чтобы не прогадать, можно дополнительно отправить запрос во Вселенную: он обязательно будет учтен и впоследствии поможет изменить жизнь к лучшему.

Женщина-Весы

Ретроградная Венера диктует свои правила, и для женщин-Весов самое главное на этой неделе — не попасть в неприятную ситуацию из-за своих доверчивости и невнимательности. Пришло время вспомнить, о чем нельзя рассказывать посторонним, и последовать этим советам. В остальном неделя стабильна. Звезды обращают внимание на поведение любимого человека. Возможно ему не хватает вашего участия в жизни. Стоит выделить хотя бы полчаса для разговора по душам, и тогда в отношения вновь вернутся гармония и взаимопонимание.

Женщина-Скорпион

Приятным событием недели станет слабая позиция ретроградной Венеры, которая откроет возможности для флирта, смены обстановки, общения с семьей и любимым человеком. Поиски своего места в жизни также обещают пройти успешно. А еще астрологи предупреждают: в личной жизни могут произойти странные перемены, поэтому сейчас очень важно не терять голову и трезво оценивать происходящее. Внимательность и осторожность — ключевые качества для Скорпионов на этой неделе. Важно не только сверять цифры и внимательно читать мелкий шрифт, но и ввести временный мораторий на крупные покупки и принятие радикальных решений.

Женщина-Стрелец

Юпитер, несущий женщинам-Стрельцам перемены и испытания, находится в сильной позиции. Данные астрологические тенденции указывают на то, что на неделе представительницы этого Знака не раз встретятся с трудностями. Высок риск наговорить лишнего и поссориться с родными, поэтому первостепенная задача — самоконтроль. Какие бы тучи ни сгустились над вами, важно сохранять спокойствие — только так получится пройти тест на профпригодность и встать на правильный путь, который в дальнейшем приведет к успеху.

Женщина-Козерог

Представительницам Козерога стоит приготовиться к тому, что значительную часть энергии и сил нужно будет вложить в семью, детей, мужа и родителей. Учитывая, что в энергетическом плане их ждет спад активности, сил на другие сферы может не хватить. Астрологи советуют выстроить приоритеты: какие-то дела и цели можно ненадолго отложить. Также стоит внимательно следить за своим эмоциональным состоянием и не допускать перенапряжений. В противном случае неделя может оказаться не просто нервной, а очень неудачной.

Женщина-Водолей

Наступающая неделя будет состоять из череды компромиссов. Не раз и не два женщинам-Водолеям покажется, что все возможности исчерпаны и пора прекращать задуманное, однако обязательно найдется способ не доводить ситуации до конфронтации, и жизнь продолжит свое течение. Выходные подарят несколько счастливых событий: найдется вариант, устраивающий всех. И пусть это будет не идеальное решение, зато приемлемое — настолько, что получится ненадолго отдохнуть от бесконечных проблем и суеты.

Женщина-Рыбы

Представительниц Знака Рыбы на этой неделе могут заинтересовать необычные вопросы, до которых раньше им не было никакого дела. Активность Венеры обратит их внимание на темы мистики, души, кармы, поиски смысла и предназначения. Бояться таких мыслей не стоит: рано или поздно они приходят ко всем. Лучше обратить внимание на свой внутренний мир и прислушаться к подсказкам интуиции, тогда получится во многом разобраться и прийти к душевной гармонии.